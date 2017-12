Studenții care distrug bunurile primite, dați afară din cămine

Începutul anului universitar înseamnă pentru mulți studenți nu doar întoarcerea la cursuri, program fix și examene. Pentru cei care nu locuiesc în Constanța, sfârșitul lunii septembrie înseamnă cazarea în cămine sau căutarea intensă a unei gazde. Până acum, studenții știau că mutarea în cămin este precedată de lucrări de igienizare, care cuprind zugrăvit, reparații ale mobilierului și ale instalației sanitare, în unele situații. Cei care sunt cazați în căminele Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC) nu trebuie să își facă griji în această privință. Lucrările de igienizare și curățenie în cele patru cămine ale UOC (Pescărie 1 și 2, C1 și C2) erau, vineri, în toi. Administrația căminelor a făcut în această lună lucrări de igienizare și renovare a camerelor, fiind zugrăvite o mare parte a spațiilor. Cele mai deteriorate mochete au fost înlocuite cu parchet laminat, iar mobilierul stricat de studenții de anul trecut a fost reparat. Directorul general administrativ al UOC, Laurențiu Sârbu, a spus că nu toți studenții au avut grijă de camerele în care au locuit, însă cei care au păstrat în bune condiții spațiile vor avea ocazia să își păstreze camera, în cazul în care primesc și în acest an repartizare. ”Studenții nu au făcut mari stricăciuni, însă sunt și unii care nu au păstrat camerele curate, unii pereți păreau picturi rupestre, pentru că și-au manifestat spiritul artistic și așa ceva nu vom accepta de acum încolo”, a spus Sârbu. Prorectorul pe Relații cu studenții, absolvenții și formarea continuă, prof. univ. dr. Eduard Circo, a declarat că intenționează să supravegheze nu doar procesul de cazare, ci și modul în care tinerii păstrează camerele pe care le-au primit tot anul școlar. ”Trebuie creat un pic de ordine și disciplină și eu voi încerca să verific ca studenții să păstreze în bune condiții tot ce au primit pe inventar. Și dacă nu vor respecta regulamentul, vor fi eliminați”, a spus prof. Circo. În afara controalelor pe care intenționează să le facă frecvent, căminele au pază permanent asigurată de personal propriu, dar există și un contract cu Poliția Locală. Modul în care se realizează cazarea studenților este supravegheat de DNA-ul studențesc, care a reluat raziile în cămine și acțiunile sub acoperire pentru depistarea celor care încearcă să vândă sau să cumpere locurile de cazare, au anunțat reprezentanții Uniunii Naționale a Studenților din România.

MODIFICĂRI ÎN SISTEMUL DE REPARTIZARE În acest an, repartizarea studenților pe locurile din cămin s-a făcut printr-un sistem informatizat, prin care se încearcă eliminarea pe cât posibil a erorilor și intervenției factorului uman în proces. ”Vom avea în acest an o evidență clară a locurilor ocupate și neocupate în orice moment. De asemenea, accesul în cămine se va face doar pe bază de cartelă, ca la spital. Așteptăm să vedem cum va fi primit și, dacă apar probleme, le vom rezolva”, a spus prof. Circo. În algoritmul de distribuire au contat dacă studentul este sau nu la fără taxă, media și distanța față Constanța, dar și anul de studii al tânărului. De asemenea, taxele de cazare au fost majorate, însă modificările nu sunt mari. Astfel, un student la fără taxă va plăti 165 de lei în acest an, față de 150 de lei cât costa până acum, iar cei la cu taxă vor plăti 280 de lei, față de 250 de lei cât era taxa până acum. Mai mult, studenții vor plăti taxa în avans, adică la începutul lunii pentru luna în curs. Directorul administrativ spune că din banii care se vor aduna intenționează să aducă îmbunătățiri căminelor, iar prioritățile sunt montarea unui sistem de supraveghere video și dotarea cu mașini de spălat în spațiile comune ale căminelor.