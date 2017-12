Studenții străini, jupuiți pentru că nu știau limba română

Dedesubturile corupției din mediul universitar sunt scoase la iveală de foștii, dar și de actualii studenți, care povestesc cum au fost nevoiți să dea șpagă pentru a obține note de trecere la anumite examene. Cel mai recent scandal izbucnit la Universitatea „Ovidius” Constanța (UOC) îl are ca protagonist pe prof. univ. dr. Gheorghe Ţarălungă, fostul decan al Facultăţii de Farmacie, care a fost arestat preventiv, în urmă cu o săptămână, pentru luare de mită. Odată cu el a „picat” și un student grec, Evangelos Faloutsos, care s-a ales cu dosar penal și este cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru dare de mită. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța au reușit să probeze, cu ajutorul unei absolvente a Facultății de Farmacie, modul în care Țarălungă obișnuia să-și "jupoaie" studenții în fiecare sesiune, mai ales pe cei străini, care nu vorbeau bine limba română. Tânăra a formulat denunțul împotriva profesorului, apoi a fost de acord să colaboreze cu anchetatorii, în calitate de martor sub acoperire, pentru a-l aduce în fața Justiției pe fostul decan al Facultății de Farmacie. Ea a înregistrat, cu acordul autorităților, toate discuțiile pe care le-a avut cu studentul grec, furnizându-le anchetatorilor dovezi incriminatoare la adresa lui Țarălungă. „Acest martor, o femeie, a afirmat că, în perioada în care a urmat și a absolvit cursurile Facultății de Farmacie, era de notorietate publică faptul că inculpatul Țarălungă Gheorghe, titular al mai multor discipline, pretinde și primește sume de bani de la studenți, în special de la cei străini, pentru a-i promova pe aceștia la examene. Denunțătoarea a arătat că, în mod intenționat, studenții care nu puteau să se ridice la exigențele unei asemenea facultăți, destul de grea, susținută în limba română, erau forțați de către inculpat să contribuie cu bani pentru promovarea examenelor”, spun procurorii DNA în propunerea de arestare. Potrivit denunțătoarei, Țarălungă le cerea studenților să-și scrie, pe o bucată de hârtie, numele, anul de studiu, grupa din care fac parte și materia pentru care aceștia dădeau șpaga. Lucru care s-a dovedit a fi real, deoarece, în momentul flagrantului, anchetatorii au găsit în borseta fostului decan 30 de bilețele, cu numele unor studenți ai Facultății de Farmacie. Mai mult, în birou au fost descoperite patru plicuri goale, iar în portofelul acestuia - 1.150 de euro și 495 de lei.

FLAGRANTUL Conform anchetatorilor, denunțătoarea a luat legătura cu studentul grec Evangelos Faloutsos, care i s-a plâns că are restanțe la materiile predate de Țarălungă și că singura posibilitate de a-și lua examenele este să dea mită. El a susținut că suma stabilită pentru fiecare disciplină era de 200 de euro, nefiind prima oară când îi oferea lui Țarălungă bani ca să-l promoveze. „Inculpatul grec arată cum s-a dus, în urmă cu un an, ca din întâmplare la biroul profesorului, spunându-i martorei că i-a pus banii pe masă și, totodată, explicându-i reacția profesorului, care, fiind obișnuit cu această modalitate și promovând-o printre studenți, nu discuta foarte mult la momentul când venea studentul în birou, abordând discuții neutre, deși vedea de fiecare dată că i se lasă pe birou un plic conținând bani și acel bilețel”, mai spun procurorii DNA. Pentru a-l prinde în flagrant pe Gheorghe Țarălungă, denunțătoarea s-a oferit să-l însoțească pe Faloutsos la biroul profesorului, sub pretextul că are o colegă în aceeași situație cu el și vrea să vadă cum trebuie să procedeze pentru a promova examenul. Cei doi au fost nevoiți să meargă trei zile la rând la biroul lui Țarălungă deoarece acesta era ocupat și nu l-a primit pe Faloutsos. Abia pe 28 ianuarie, studentul grec a reușit să-i dea profesorului plicul cu 200 de euro. „Uitați, un ajutor pentru Farmacie Clinică, pentru a-mi lua mai ușor examenul”, i-a zis grecul lui Țarălungă. Conform referatului prin care s-a cerut arestarea preventivă, acesta i-a răspuns: „O să fie mai ușor la examen pentru tine”. Câteva minute mai târziu, procurorii au intrat în biroul fostului decan și l-au reținut.

SUSȚINE CĂ E NEVINOVAT După ce au aflat vestea că prof. univ. Gheorghe Țarălungă a fost arestat, șase studenți români, care și-au luat examenele contra cost și care figurau în bilețelele fostului decan, au venit la sediul DNA Constanța, iar patru dintre ei au formulat denunțuri împotriva acestuia. Potrivit declarațiilor studenților, Țarălungă i-a constrâns să plătească între 300 și 600 de euro, în funcție de numărul examenelor, pentru a le da note de trecere. De fiecare dată când mergeau în biroul fostului decan, tinerii intrau pe rând, tocmai pentru a nu exista martori la remiterea șpăgii. Anchetatorii spun că ceilalți 24 de studenți care figurau în bilețelele profesorului Țarălungă sunt străini și urmează să fie audiați. Prezent în fața procurorilor anticorupție, Gheorghe Țarălungă s-a declarat nevinovat. El a susținut că obișnuia să-și ajute studenții care aveau probleme școlare și, de câte ori aceștia apelau la el, îi ruga să-și scrie numele pe o bucată de hârtie, ulterior verificându-i în cataloagele facultății.