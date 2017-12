Student constănţean ucis de o avalanşă

După mai bine de 12 ore de căutări, salvamontiştii din Sinaia au reuşit să dea urma unui student constănţean de 22 de ani, dispărut sîmbătă seara, în timp ce cobora cu snowboard-ul pe o pîrtie din Bucegi. Constănţeanul Mircea Mocanu, student la Politehnică, în Bucureşti, a fost găsit fără suflare la aprox. 2000 de metri altitudine, prins sub o avalanşă, în zona Vîrful cu Dor. Potrivit reprezentanţilor Salvamont Sinaia, dispariţia a fost anunţată sîmbătă, spre seară, de prietena turistului, care le-a spus că tînărul e dispărut de cîteva ore. Ea a povestit că amîndoi au început coborîrea cu snowboard-ul de la cota 2000 la cota 1400, în jurul orei 17.00, pe o pîrtie de schi care nu prezintă dificultate. La un moment dat, tînărul a rămas în urmă, iar prietena lui susţine că şi-ar fi continuat drumul pînă la hotelul unde erau cazaţi. După ce l-a aşteptat cîteva ore să revină, tînăra şi-a dat seama că ceva nu este în regulă şi a cerut ajutorul salvamontiştilor. O echipă de specialişti a început căutările sîmbătă după-amiaza, iar acţiunile s-au încheiat duminică, în jurul prînzului, odată cu descoperirea trupului neînsufleţit al constănţeanului. Salvamontiştii au descoperit urme ale snowboard-ului într-o zonă în care s-au produs trei avalanşe, una dintre ele fiind foarte mare. Salvamontiştii spun că stratul de zăpadă are peste trei metri după avalanşele produse şi oricare dintre cele trei alunecări masive de zăpadă ar fi fost fatale unei persoane aflate în calea lor. Salvamontiştii cred că, cel mai probabil, turistul s-a abătut de pe pîrtia amenajată, a intrat într-o zonă unde zăpadă era foarte mare şi, după circa 400 - 500 de metri, dîndu-şi seama că a greşit, a încercat să meargă în lateralul văii respective, iar atunci s-ar fi produs o avalanşă care l-ar fi îngropat. \"La ora aceea deja se lăsase ceaţa, cred că era foarte speriat şi, în momentul acela, el a încercat să scape şi să iasă undeva în zona marcată. El nu a fost conştient că, luînd-o la deal pe calea văii respective, era o cornişă foarte mare de zăpadă, care s-a rupt şi l-a acoperit, pur şi simplu. Pe o distanţă de şase - opt metri pătraţi a fost zăpadă de patru - cinci metri grosime. Nu a avut nicio şansă să scape. A fost tîrît cîteva sute de metri de zăpadă, el fiind găsit pe drumul de vară care leagă Cota 2000 de 1400\", a declarat salvamontistul Dan Trif. Acesta a explicat că, în mod normal, un om surprins de avalanşă poate rezista sub zăpadă în jur de 50 de minute şi că şansele de supravieţuire depind de căile respiratorii ale persoanei respective. Trupul neînsufleţit al tînărului a fost coborît, în cursul zilei de ieri, în Sinaia, şi urmează să fie supus necropsieirii, pentru a se putea stabili cu exactitate cauza decesului.

Salvamontiştii atrag atenţia că pericolul de avalanşă în Munţii Bucegi se menţine ridicat, avînd în continuare gradul 3 pe o scară de la 1 la 5. Ei le recomandă turiştilor să nu se aventureze pe traseele montane închise iarna şi să nu se abată de pe pîrtiile marcate.