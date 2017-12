Studentă atacată de câini

12:03:15 / 16 Decembrie 2013

Pentru politia Ovidiu

Pe drumul Ovidiu – Poiana, la aprox 150 m de varianta, in dreptul caselor se intilnesc o groaza de ciini care ataca oamenii care trec pe acolo. Exact in locul unde soseaua coteste lejer spre stinga exista un nebun care si-a pus sub gard o bacata dintr-un tub de azbociment prin care ciinele pe care il are in curte (e un ciine mare) iese si intra cind vrea, atacind trecatorii. In zona, printre nenumaratii maidanezi care isi fac veacul de o parte si de alta a strazii, e si o catea mare lup care are pui facuti ca maidanezii si care este foarte violenta. Sper ca politia Ovidiu, despre care se poate spune ca isi face bine datoria in Ovidiu, sa faca ceva si in privinta asta pentru ca acea zona este extrem de periculoasa !!! Daca nu se vor lua masuri in privinta asta, sigur ciinii vor genera incidente extrem de grave. Repet, zona este extrem de periculoasa !!!