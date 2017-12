Studenţi de la „Ovidius”, în expediţie pe o navă cu pânze

Universitatea „Ovidius” din Constanţa găzduieşte, azi, de la ora 11.00, vizita membrilor proiectului „Captains of the Seven Seas” („Căpitanii celor şapte mări”), un proiect unic şi în premieră al studenţilor lituanieni. Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Universităţii, vizita este o urmare a faptului că, pe 28 iulie, 30 de studenţi cu rezultate deosebite au fost selectaţi pentru a participa la proiectul „Captains of the Seven Seas”. Ei vor porni, la bordul unei nave cu pânze, de-a lungul ţărilor din jurul Mării Negre, într-o expediţie menită a promova spiritul antreprenorial şi a dezvolta schimburi de experienţă cu tineri care au preocupări comune. Astfel, studenţii lituanieni dezvoltă relaţii de afaceri cu antreprenori din Turcia, Bulgaria, România, Ucraina, Rusia şi Georgia. „Proiectul cuprinde metode şi mijloace variate de promovare a companiilor: conferinţe, workshop-uri, tabere, competiţii, discuţii cu antreprenori şi dezvoltarea planurilor de afaceri. Excursiile pe mare vor încuraja spiritul antreprenorial al tinerilor şi vor fi, de asemenea, o provocare pentru echipele de tineri care îşi dezvoltă prima afacere”, a declarat coordonatorul proiectului, scriitorul Tomas Staniulis. Peste 350 de studenţi şi profesori şi-au exprimat dorinţa de a participa la proiectul iniţiat în mai. Dintre aceştia, doar 160 au fost selectaţi să participe la prima etapă, fiind susţinuţi de 50 de antreprenori şi experţi. După un intens ciclu de pregătire, tabere de creaţie şi prezentări de idei de afaceri, 30 de studenţi au fost selectaţi pentru a participa la această călătorie în urma căreia îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele în domeniul antreprenorial. „Captains of the Seven Seas” este organizat de Lithuanian Business Employers’ Confederation (LVDK) şi susţinut de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, şi de autorităţile din Vilnius. Expediţia pe mare este organizată de Întreprinderea Publică „Gold of Lithuania”.