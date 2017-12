Studenţi în anul I, la conducerea ASMV

Prin hotărârea adunării generale, Asociaţia Studenţilor şi Medicilor Voluntari (ASMV) are un nou consiliu director: Nicola Maria Militaru - preşedinte; Elizabeth Alexandra Cornăţeanu - vicepreşedinte şi Georgiana Pavel - secretar. „Astfel, soarta asociaţiei pentru următorul an va fi în mâna acestor tineri. Prin acest sistem de organizare - adunarea generală formată din membrii fondatori, consiliul director format din membrii activi (care reprezintă membrii voluntari care s-au remarcat prin activităţi, seriozitate şi au fost promovaţi de la membrii voluntari), ASMV încurajează tinerii să devină lideri, să capete experienţă în a conduce o organizaţie, ceea ce constituie un plus pentru viitorul lor. Persoanele care formează consiliul director sunt studenţi în anul I. Adunarea Generală, prin glasul medicului Dan Pletea, membru fondator al ASMV, urează noii echipe de conducere a ASMV mult succes.