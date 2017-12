Studenţi şi profesori asociaţi americani, în concert la Constanţa

Un eveniment simfonic extraordinar va avea loc în sala de spectacole a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, în această seară, cu începere de la ora 19.00. Concertul va fi susţinut de studenţi şi profesori asociaţi ai Universităţii din New York, acompaniaţi de orchestra simfonică a teatrului constănţean. De asemenea, la pupitrul orchestrei simfonice se va afla, din nou, şi maestrul Dinu Ghezzo, renumit profesor, compozitor şi dirijor american de origine română. Partiturile din program sînt: Beethoven - Uvertura „Coriolan” - Parsa Kamali, Studies for Chamber Orchestra - Watts Itoh, The Arrirang Variations - Jeffrey Dilucca, On the Way Back - Jidam Seong, Handler - Brandon Dumont, End of the Adventure - Sung Kim şi Colinde - Dinu Ghezzo. Biletele pentru spectacole se pot achiziţiona de la agenţia Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” şi au preţul cuprins între 8 şi 25 de lei, în funcţie de dispunerea locurilor în sală.