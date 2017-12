Studenţi străini şi români adună gunoaiele din Vama Veche

Unii dintre tinerii care se distrează în Vama Veche sunt interesaţi şi de ce lasă în urmă. Un grup de aproximativ 100 de studenţi voluntari din peste 12 ţări, dar şi din România vin şi se distrează în weekend-ul de 1 Mai în Vama Veche, dar a doua zi se apucă să cureţe plaja pe care au petrecut cu o noapte înainte. Pentru al patrulea an consecutiv, studenţi portughezi, spanioli, francezi, turci, coreeni, germani, polonezi şi români care fac parte din Asociaţia Erasmus Student Network participă pentru un weekend, în Vama Veche, la un schimb de experienţă. “După ce s-au distrat cu o seară înainte, pe 2 mai, tinerii participă la o acţiune de responsabilizare socială, de ecologizare împreună cu “Let’s Do It, Romania!” şi curăţă plaja din Vama Veche. Scopul este nu doar de colectare a gunoaielor, ci şi de a transmite un mesaj de implicare socială”, a spus coordonatorul „Let’s Do It, Romania!” pentru regiunea Constanţa şi Marea Neagră, Victor Maxim. Totul s-a desfăşurat sub forma unei competiţii între cinci echipe de voluntari, care s-au întrecut în a strânge cât mai mulţi saci de deşeuri în 45 de minute. La finalul competiţiei, au fost adunaţi aproximativ 140 de saci cu gunoi care urmează a fi ridicaţi de firmele de salubritate. Studenţii voluntari speră ca prin exemplul personal să îi determine şi pe ceilalţi tineri să fie mai atenţi la mediul înconjurător şi la ce mizerie rămâne în urma distracţiei lor. Voluntarii care au participat la acţiune spun că îşi doresc să se implice în comunităţile din oraşele pe care le vizitează şi pe care le îndrăgesc, pentru ca ele să fie primitoare şi în viitor. „Eu sper ca toţi cei de pe plajă să înţeleagă ce vrem noi să facem. Cred că vor fi încântaţi de acţiunea noastră, pentru că este un lucru bun şi care nu poate stârni reacţii negative. În cel mai rău caz nu ne vor băga în seamă”, spune una dintre voluntarele venite de la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj, Ruxandra Colţea. Martin Leonhardt, student din Germania, a venit pentru prima dată în Vama Veche şi este de părere că este o staţiune foarte frumoasă, unde tinerii ştiu să se distreze, iar o acţiune de acest fel este binevenită pentru ca şi alţii să se bucure de o plajă curată. Tinerii care se relaxau pe plajă au fost surprinşi de entuziasmul voluntarilor şi au fost, măcar pentru câteva minute, mai atenţi cu locurile unde aruncă sticlele sau dozele de bere. „Este frumos ce fac pe plajă, adevărul e că s-a făcut cam multă mizerie”, spunea o tânără care se odihnea pe plajă. Acţiunea de ecologizare a plajei din Vama Veche este prima dintr-o serie care pregăteşte cel mai mare eveniment de curăţenie care se organizează în fiecare an, „Let’s Do It, Romania!“.