Studenţi ţepuiţi de falşi agenţi imobiliari

Mai mulţi studenţi din Iaşi au fost ţepuiţi de doi presupuşi agenţi imobiliari. Ei le promiteau tinerilor apartamente in chirie, le luau banii, apoi se făceau nevăzuți. Un fost angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din Iaşi împreună cu soţia sa au ţepuit zeci de studenţi. În plasă le-au căzut de curând două studente.

"Pe data de 20 iunie, impreuna cu prietena mea am cautat un apartament sa-l inchiriem. Am dat peste acest agent, pe care il stiam dupa numele de Misu si care s-a recomandat de la agentia Student Rent. Ne-am uitat, totul era ok, ambele eram entuziasmate. Trebuia sa mai vedem un apartament, dar l-am ales pe acesta din apropierea Halei Centrale. Am facut contractul. Am platit 280 de euro chiria, 280 de euro garantia si 200 de euro comisionul. Dupa ce i-am dat banii, ne-a promis ca va aduce un pat si un dulap. Pe 24 iunie am spus sa facem curatenie in apartament, dar mi-a spus ca acolo locuieste un student. Noi trebuia sa ne mutam pe data de 3 iulie. L-am sunat, moment in care a cerut sa vorbim prin sms-uri. A spus ca nu poate veni deoarece este oprit intr-o vama si nu este lasat sa intre in tara. A venit cu tot felul de scuze. Pe data de 5 iulie a fost sunat de cel putin 20 de ori. A spus ca aduce cheile de la apartament la ora 14:00. Bineinteles, nu a aparut. Atunci am mers la Politie sa facem reclamatie. Ni s-a spus ca nu este de competenta lor pentru ca este cadru militar", a spus Alexandra Damian, potrivit bzi.ro.

Studentele au fost redirecționate către Parchetul Militar, urmând să depună plângere. În total, pe numele suspecților sunt peste 60 de plângeri, iar prejudiciul se ridică la zeci de mii de euro.