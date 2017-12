Studenţii Academiei Navale au depus jurământul

Peste 60 de studenţi de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi elevi de la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au depus, ieri dimineaţă, jurământul militar. La festivitate au participat rudele şi prietenii studenţilor şi elevilor dar şi oficialităţi ale administraţiei locale, reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale şi ai Forţelor Navale şi comandanţi de mari unităţi şi unităţi. „Emoţiile au fost mari din prima zi în care am păşit în Academie. Din păcate, părinţii mei nu au putut să ajungă. Eu sunt din Dorohoi şi cred că distanţa a fost motivul. Am păşit în viaţa militară acum patru ani când am intrat la liceul militar. Am absolvit acolo şi am considerat că trebuie să merg mai departe pe această cale. Am urcat la bordul unei nave în urmă cu un an şi consider că acela a fost momentul în care m-am hotărât să aleg această armă“, a declarat studentul Cătălin Pintilei. „Nu am avut emoţii. Am absolvit liceul militar, deci sunt obişnuită cu rigorile militare“, a spus studenta Elena Simion. (F.C.)