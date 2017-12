Studenţii Academiei Navale au jurat credinţă patriei

Peste 60 de studenţi de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB) şi elevi de la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au depus, ieri dimineaţă, jurământul militar. La festivitate au participat rudele şi prietenii studenţilor şi elevilor, dar şi oficialităţi ale administraţiei locale, reprezentanţi ai conducerii Ministerului Apărării Naţionale şi ai Forţelor Navale şi comandanţi de mari unităţi şi unităţi. „Au depus jurământul cu o zi înainte de a sărbători Ziua Armatei României şi cred că nu se putea alege un moment mai semnificativ. Este emoţionant. Au jurat credinţă patriei. Ei au acum misiunea să se pregătească să devină buni ofiţeri ai Marinei Române“, a declarat comandantul ANMB, contraamiral de flotilă prof. univ. dr. ing. Vergil Chiţac. Proaspeţii studenţi au trăit la maximum fiecare moment al ceremoniei. „Am avut foarte multe emoţii. Este ceva unic pentru mine. Mi-am dorit foarte mult să aleg cariera militară. Părinţii mei au fost uimiţi când le-am spus, nu le-a venit să creadă, pentru că ştiu că este foarte greu pentru fete. Le-am demonstrat însă că pot să ajung aici. Am muncit foarte mult şi m-am descurcat, mai ales că eu nu am absolvit un liceu militar“, a spus studenta Laura Zburlea, din Brăila. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa este o instituţie de învăţământ superior de marină emblematică din Dobrogea, care de-a lungul a 140 de ani de existenţă şi-a demonstrat valoarea în domeniul formării de ofiţeri de marină. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu" are misiunea de a pregăti personalul necesar Forţelor Navale, în vederea întrebuinţării, întreţinerii, administrării şi reparării armamentului, tehnicii şi a altor materiale din înzestrare.