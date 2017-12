Studenţii au rămas fără locuri în tabere

Studenţii merituoşi, care ar fi trebuit să meargă în tabere în această vară, au rămas fără vacanţe din cauză că reprezentanţii Ministerului Educaţiei au aprobat bugetul prea târziu, iar biletele nu au fost distribuite nici până acum. Licitaţia a fost iniţial întârziată, apoi contestată şi, într-un final, anulată, iar Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (ANST) nu s-a decis unde să-i trimită pe studenţi. Universităţile ar fi trebuit să împartă locurile în tabere, în mod normal, în perioada 22-30 iunie, după ce le primea de la ANST. Întârzierea a fost cauzată de faptul că fondurile destinate acestui domeniu nu au plecat la timp de la Ministerul Educaţiei. Mai mult, anunţul privind organizarea licitaţiei s-a publicat în Monitorul Oficial abia la 1 iunie. „Bugetul de la minister a fost aprobat foarte târziu. A mai durat o săptămână până am făcut metodologia, iar licitaţia s-a organizat la 9 iunie”, a declarat Doina Melinte, preşedintele ANST. Pentru că unele dintre firmele participante la licitaţie au făcut contestaţie, procesul de acordare a locurilor în tabără a fost întârziat şi mai mult. Preşedintele Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), Ionuţ Poenaru, susţine că toată situaţia a fost creată pentru că rezolvarea contestaţiilor trebuia decisă la 16 iulie, dar a venit abia la sfârşitul lunii. „Noi am întrebat constant despre tabere, dar nu am aflat nimic concret nici de la minister şi nici de la autoritate”, a declarat Ionuţ Poenaru.