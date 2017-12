Aflată la prima sa participare la Jocurile Mondiale Interuniversitare, desfăşurate anul acesta în Irlanda, la Dublin, echipa de fotbal în sală a Universităţii "Ovidius" s-a clasat pe un onorabil loc 3. Jucătorii antrenaţi de Ionel Melenco şi George Muşat au "defilat" în grupă, calificîndu-se în semifinală cu patru victorii în tot atîtea meciuri: 9-4 cu Mirny Polytechnic Institute - Rusia (marcatori Mimi Stoica 3, Ionuţ Florea 3, Ionel Boghiţoi, Marian Şerban şi Vlad Baicu), 6-4 cu Sahalin State University - Rusia (Stoica 3, Boghiţoi 2 şi Şerban), 14-3 cu University of Technology Delft - Olanda (Stoica 8, Şerban 3, Florea, Robert Dulan şi Cosmin Damian) şi 8-4 cu Transport & Traffic University din Belgrad - Serbia (Stoica 4, Dulan, Şerban, Boghiţoi şi Tudorel Fugaru; au mai jucat portarii Vasile Traşcă şi Ciprian Resmeriţă). În semifinală, românii au întîlnit echipa Amsterdam College, cedînd abia după executarea loviturilor de departajare! Olandezii au condus cu 3-1, constănţenii au revenit la 4-3 (goluri Stoica 3 şi Boghiţoi) şi au fost egalaţi cu două minute înainte de final, după ce au irosit mai multe ocazii de gol şi au ratat inclusiv o lovitură de la 10m. Finala a fost cîştigată de echipa rusă Mendeleev University of Chemistry Technology, scor 6-1. "Nivelul turneului a fost foarte ridicat, chiar neaşteptat pentru noi. M-au impresionat echipele din Rusia, şase în total, iar învingătorilor nu ştiu dacă le puteam face faţă. Schimbau liniile ca la hochei, la 2-3 minute ieşeau toţi cei patru jucători de cîmp! Sîntem mulţumiţi de evoluţia echipei, mai ales că nu am pierdut nici un meci la Dublin", a declarat antrenorul Ionel Melenco.