Studenţii de la Studii Americane, interesaţi de rock and roll

American Corner Constanţa a organizat, vineri, pentru cei interesaţi de rock and roll, o activitate culturală cu titlul “Jerry Lee Lewis-The Killer”, unul

dintre primii muzicieni rock and roll. Acţiunea a fost moderată de lector dr. Ileana Jitaru, Facultatea de Litere, din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, care a susţinut o prezentare oferindu-le studenţilor din anul II, specializarea Studii Americane, posibilitatea de a afla mai multe informaţii pe marginea acestei teme. Prezentarea a fost urmată de vizionarea filmului “Jerry Lee Lewis - The Story of Rock and Roll”. “Din hand-out-ul pus la dispoziţia tuturor celor prezenţi, alături de nelipsitele materiale informative despre viaţa şi cultura americană, participanţii au aflat de ce Jerry Lee Lewis - supranumit şi ’’the killer’’- este sinonim, încă din anii \'60, cu rock\'n\'roll-ul, incestul şi scandalul”, a spus Claudia Baicu, coordonator American Corner Constanţa.