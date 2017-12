Studenţii de top, recompensaţi la „Ovidius“

Constanţa are mulţi copii merituoşi, atât elevi, cât şi studenţi! Ei au dovedit de multe ori, prin participarea la competiţiile şcolare naţionale şi internaţionale, că au potenţial şi dovada a fost că au adus nenumărate premii. Printre elitele constănţene se numără şi mulţi studenţi de la Universitatea „Ovidius”. Şi ei au obţinut nenumărate premii la competiţii derulate în afara „graniţelor” oraşului nostru. Cei mai buni dintre cei mai buni au fost răsplătiţi, ieri, cu diplome din partea conducerii celei mai mari instituţii de învăţământ superior din Dobrogea. Prorectorul universităţii, Gabriela Stanciu, care a făcut parte din comisia de selecţie a elevilor, a spus că, iniţial, au fost selectaţi 200 de studenţi care au reprezentat instituţia de învăţământ la concursuri şi au obţinut diverse premii, dar apoi numărul a scăzut la 120 şi la final s-a ajuns ca 41 de studenţi să fie recompensaţi de universitate pentru meritele lor. „A fost grea selecţia, dar ne-am gândit să-i răsplătim pe studenţii care au obţinut premii în afara perimetrului universitar”, a declarat prorectorul.

DIPLOME ŞI CĂRŢI Printre studenţii ovidieni de top care au primit diplome de excelenţă şi un braţ de cărţi din partea conducerii „Ovidius” s-a numărat şi Virgilius Aurelian Minuţă. El este student în anul II la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul „Ovidius”. Pentru al doilea an la rând, a obţinut medalia de argint la cea de-a VII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică a Studenţilor din SE Europei (SEEMOUS), găzduită de University of Athens (Universitatea din Atena) - Grecia, în perioada 21 - 25 martie. „Îmi place foarte mult matematica. Mi se pare că este răspunsul la toate întrebările lumii. Am descoperit-o încă din gimnaziu, dar în liceu am început să mă pregătesc intens pentru competiţiile şcolare. Se împlinesc şase ani de când mă pregătesc cu lect. univ. dr. Gabriel Iorgulescu şi de atunci am obţinut multe premii importante”, a declarat elevul. La competiţia organizată la Atena au participat studenţi din şase ţări, iar proba, care a durat cinci ore, a constat în rezolvarea unor probleme de matematică cu un grad ridicat de dificultate.