Studenţii, din nou în bănci

Dacă în urmă cu două săptămâni clopoţelul unităţilor de învăţământ gimnazial şi liceal îi chema la şcoală pe elevii din învăţământul preuniversitar, ieri a venit rândul studenţilor să-şi reia locul în băncile facultăţilor. În Constanţa, tonul festivităţilor organizate cu ocazia începerii noului an universitar a fost dat de Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (ANMB) Constanţa, care celebrează, în acest an, 140 de ani de la înfiinţare. „Începem anul universitar cu optimism şi încredere că obiectivele noastre vor fi îndeplinite cu bine. Principalul ţel urmărit îl reprezintă pregătirea studenţilor noştri la un nivel calitativ superior, astfel încât să fie absorbiţi pe piaţa muncii”, a declarat decanul Facultăţii de Marină Civilă (FMC) din cadrul ANMB, prof. univ. dr. Ali Beazid. Ceremonia de deschidere a anului universitar a debutat, după cum era de aşteptat, cu intonarea imnului naţional şi ridicarea drapelului.

TOATE LOCURILE PUSE LA DISPOZIŢIA ABSOLVENŢILOR DE LICEU PENTRU NOUL AN UNIVERSITAR AU FOST OCUPATE

Potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ superior, în anul universitar 2012-2013, sunt înscrişi 2.000 de studenţi, din care 1.850 la FMC şi 150 la Facultatea de Marină Militară (FMM). În anul I, la studii de licenţă, sunt 400 de studenţi, 30 la FMM (din care 3 fete) şi restul la FMC. „Am ales FMM pentru că reprezintă un domeniu sigur din punct de vedere al carierei. Înaintea începerii anului universitar am avut o perioadă de zece zile în care am făcut pregătire militară de bază. Este destul de grea trecerea de la civil la militar, dar te obişnuieşti”, a declarat unul dintre bobocii FMM, Claudiu Pană, din Techirghiol. În cadrul pregătirii pentru viaţa pe mare, studenţii ANMB beneficiază şi de experienţa oferită de cel mai complex simulator integrat pentru conducerea navei din bazinul Mării Negre.

PRIMUL AN ÎN KAZAHSTAN Şi studenţii Universităţii Maritime Constanţa (UMC) au sărbătorit, ieri, prima zi a începutului de an universitar. La fel ca în cazul ANMB, locurile puse la dispoziţia candidaţilor la titlul de student au fost ocupate în totalitate. „Numărul total de studenţi din cadrul UMC este de 6.500, dintre aceştia 1.140 fiind în anul I, la studii de licenţă”, a declarat rectorul instituţiei de învăţământ superior, conf. univ. dr. Violeta Ciucur. Ea a precizat că, pe lângă studenţii înscrişi în judeţul Constanţa, UMC mai are 49 de studenţi înscrişi la filiala universităţii din Kazahstan. „Este primul an de funcţionare a filialei din Kazahstan. Acolo, cursurile au debutat pe 22 septembrie, studiile de licenţă având durata de patru ani”, a adăugat rectorul UMC. Prezent la festivitatea de deschidere a anului universitar, care a avut loc la Baza nautică a UMC, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău a transmis studenţilor umecişti să profite la maxim de corpul profesoral bine pregătit şi de dotările de ultimă generaţie pe care le pune la dispoziţie universitatea pentru a deveni buni specialişti în meseria pe care o vor practica. Dacă pentru majoritatea studenţilor anul universitar a debutat ieri, la nivelul Universităţii „Ovidius” Constanţa, festivitatea de deschidere a noului an va avea loc abia astăzi. Ieri, conducerea instituţiei a inaugurat Biblioteca Centrală Universitară „Ovidius”. „Prin lucrările de modernizare desfăşurate am încercat să ne apropiem de marile biblioteci universitare din lume”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. univ. dr. Tiberius Epure. Raportul privind situaţia înmatriculărilor la studii de licenţă, sesiunile iulie şi septembrie 2012, la Universitatea „Ovidius”, arată o creştere cu 3% a numărului de studenţi înmatriculaţi faţă de anul 2011. Astfel, numărul total de înmatriculări în anul 2012 - 2013 este de 3.764, faţă de 3.655 în anul universitar 2011 - 2012.