Studenţii, faţă-n faţă cu angajatorii

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa a organizat, ieri după-amiază, evenimentul „Cina interactivă”, care a adus faţă-n faţă 30 de studenţi din ani terminali şi şapte angajatori din Constanţa. Firmele au selectat cei mai buni studenţi ai facultăţii şi i-au invitat la întâlnirea de ieri. SC RAJA SA, Compania Administraţia Porturilor Maritime Constanţa SA şi Pricewaterhouse Coopers, au fost doar câţiva dintre angajatorii prezenţi. Printre studenţii din anii terminali din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice s-a aflat şi Corina Glodeanu. Ea este la finalul anului III la specializarea management şi deja se gândeşte la un loc de muncă. Alături de alţi cinci studenţi, a fost selectată de către firma Pricewaterhouse Coopers în vederea unei posibile angajări. Recunoaşte că are aspiraţii înalte pentru ţara noastră, dar speră să-şi găsească un loc de muncă în baza cunoştinţelor acumulate în cei trei ani de facultate. „Mi-aş dori să-mi găsesc de muncă pe specializarea pe care o termin. Desigur că nu pot să fiu director la început pentru că este nevoie de experienţă, dar sper să-mi găsesc ca asistent manager şi să pot să promovez. Dacă nu-mi găsesc un loc de muncă pe măsura aşteptărilor mele, iau în calcul să plec în afară pentru că nu vreau să stau pe un salariu minim pe economie şi nici să lucrez ca vânzător”, a spus studenta. La eveniment a participat şi rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. Tiberiu Epure. El a declarat că întâlnirea are ca scop o mai bună informare a studenţilor cu privire la firma care îi interesează. „Acţiunea are rolul de a promova studenţii cu rezultate meritorii şi de a le facilita intrarea pe piaţa muncii”, a declarat prof. Epure.