Studenții mediciniști, obligați să profeseze în România?

09:24:00 / 02 Octombrie 2015

returnarea burselor

Mi se pare normal ca daca statul roman ti-a dat bursa pentru a-ti face studiile sa prestezi o terioada obligatorie in tara. Este normal sa se cheltuiasca din taxele si impozitele noastre ca ,apoi, altii sa beneficieze de pregatirea acestor tineri. In cazul in care ar refuza sa lucreze in tara o perioada ar putea sa fi obligati sa returneze banii pe care i-a cheltuit cu pregatirea lor.Asa a fost intotdeauna, numai ca cei interesati ,sub pretextul liberei circulatii beneficiaza de tineri bine instruiti fara sa cheltuiasca un ban cu pregtirea lor.Buna afacere care ne toaca de 25 de anii banii din buget si ne lasa spitalele goale si alte intreprinderi. Nu mai vorbesc de consecintele sociale si medicale,