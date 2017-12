Studenţii medicinişti vor învăţa la patul bolnavului

Ca şi până acum, studenţii Facultăţii de Medicină, din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa vor avea acces în cea mai mare unitate sanitară – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa – în ciuda tuturor zvonurilor potrivit cărora uşa spitalului va fi închisă pentru ei începând cu noul an universitar, anunţă managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. “S-a înţeles total greşit. Niciodată nu s-a pus problema ca accesul lor în spital să fie oprit. Ei vor învăţa, ca şi până acum, la patul bolnavului, aşa cum se învaţă medicina”, a declarat dr. Căpăţână. Decanul Facultăţii de Medicină Constanţa, prof. univ. dr. Petru Bordei, s-a arătat nemulţumit de faptul că, nu de mult, o persoană, care s-a dat drept salariat al SCJU, i-a anunţat că, începând cu 1 octombrie 2010, niciun student nu va mai avea acces în spital, iar reprezentanţii unităţii de învăţământ să vină să-şi ridice toate aparatele din spital. Managerul a infirmat, oficial, această decizie, explicând că el s-a referit doar la cele două săli de curs existente în cadrul SCJU, respectiv sala 1 de curs (care se află într-o zonă administrativă a unităţii sanitare) şi la sala 2 de curs. “Eu nu am zis să se comunice în acest fel, astfel că respectiva persoană care a dezinformat a fost sancţionată potrivit codului muncii”, a spus dr. Căpăţână. Managerul a explicat că nu poate lăsa cele două săli de curs facultăţii, motivând că SCJU are nevoie de spaţiu cu destinaţie medicală, aşa cum este firesc. A fost făcut totuşi un compromis, păstrându-se pentru activitate didactică, pe lângă sălile existente în Campusul ce alcătuieşte una dintre cele mai frumoase facultăţi din ţară, sala 2 de curs, în vreme ce sala 1 va fi transformată în birouri.