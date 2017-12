Studenţii primesc burse cu 15% mai mari

Potrivit Alianţei Naţionale a Studenţilor din România (ANSR), Ministerul Educaţiei a promis că bursele majorate cu 15% vor fi primite după 1 aprilie, ca şi bursele “Guvernul României”, care vor fi plătite după ce Ministerul de Finanţe va debloca fondurile necesare acestor subvenţii. “Ministrul Ecaterina Andronescu ne-a promis că va da bursele majorate şi bursele Guvernul României după 1 aprilie, dar ne-a programat la o nouă întîlnire pe această temă, peste două săptămîni. Sperăm să respecte acordul din octombrie privind majorarea burselor, plus că vrem să primim majorările retroactiv, de la 1 ianuarie, aşa cum prevede acordul semnat atunci cu ministerul”, a precizat preşedintele Alianţei, Cezar Mihai Hâj, după întîlnirea de ieri cu reprezentanţii ministerului. Cît despre bursele “Guvernul României”, Hâj a declarat: “Banii se vor primi cît mai curînd posibil, ne-a spus ministerul Andronescu. Sperăm să fie aşa, pentru că, altfel, studenţii vor fi eliminaţi din facultăţile unde învaţă, iar pe lîngă faptul că ei vor fi nevoiţi să renunţe la studii, mi se pare şi că, după ce s-au cheltuit foarte mulţi bani cu aceşti studenţi, guvernul pierde şi nişte oameni de valoare, care ar fi muncit, după terminarea studiilor, timp de cinci ani, pentru statul român”, spune Cezar Hihai Hâj. Amintim că, prin programul de burse “Guvernul României”, statul român oferă, pentru studii în străinătate de maximum cinci ani, sume de pînă la 35.000 de euro pe an. După terminarea studiilor, beneficiarii burselor sînt obligaţi să muncească în folosul statului român între trei şi cinci ani, în funcţie de durata bursei primite. În toamna anului trecut, după numeroase proteste şi ameninţări cu greva generală, ministrul de atunci al Educaţiei, Cristian Adomniţei, a semnat un acord prin care bursele studenţeşti urmau să crească cu 15%, din ianuarie 2009, şi cu alte 15 procente, din anul universitar 2009-2010. Ministerul s-a mai angajat că va construi cămine noi, în funcţie de solicitările făcute de universităţi în decursul acestui an universitar, şi va asigura finanţări structurale pentru ierarhizarea universităţilor.