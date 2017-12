Studenţii restanţieri, exmatriculaţi?

Dacă America este considerată ţara tuturor posibilităţilor, ceea ce înseamnă că oricine poate reuşi să ajungă cineva dacă are voinţă şi îşi doreşte cu adevărat să muncească, România a devenit cunoscută drept ţara unde totul este posibil. Şi, într-adevăr, la noi totul este posibil, după cum o dovedesc legile adoptate de Guvernul Boc, legi care, în ciuda laudelor primite în momentul adoptării, nu şi-au atins obiectivul. Cel mai bun exemplu în acest sens îl constituie binecunoscuta Lege a Educaţiei. Începerea anului universitar a scos la iveală noi probleme cauzate de actul normativ iniţiat şi adoptat la ordinul ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu. Cel mai recent caz este cel al studenţilor de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, de la specializările engleză-germană, engleză-turcă şi engleză-portugheză, care, potrivit noii Legi, nu mai sunt recunoscute, pentru că programele de studiu sunt acreditate doar separat. Din acest motiv, studenţii de aniil II şi III s-au văzut nevoiţi să schimbe fie specializarea, fie universitatea. Dacă în cazul lor banii investiţi în educaţie pot fi salvaţi, cursurile făcute până acum urmând să le fie recunoscute şi trecute pe diploma de licenţă, mai grav va fi pentru studenţii care, începând cu acest an universitar, nu vor acumula numărul de credite necesar promovării anului de studiu.

AI RESTANŢĂ, TE ÎNSCRII IAR ÎN ANUL I O altă prevedere absurdă a Legii Educaţiei (care nu are adoptată, nici până la această oră, legislaţia secundară - metodologii, regulamente sau alte tipuri de acte normative necesare sistemului de învăţământ preuniversitar) îi poate afecta pe studenţii restanţieri. Până acum, cei care nu reuşeau să treacă toate examenele şi să obţină numărul de credite necesar promovării puteau repeta anul, însă, începând din anul universitar 2011-2012, ei ar putea fi exmatriculaţi. „În urma evaluării realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), pentru fiecare specialitate a facultăţilor este stabilită o cifră de şcolarizare. Până acum, respectiva cifră de şcolarizare era doar o recomandare făcută de ARACIS universităţilor. Dacă exista cerere pentru o specializare, numărul de locuri putea fi mărit. Începând cu acest an universitar, Legea Educaţiei prevede ca numărul de locuri stabilit de ARACIS să fie cifra maximă de şcolarizare, nemaiputând fi admis niciun student în plus faţă de cifra stabilită de Agenţie”, explică decanul Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Adina Ciugureanu.

STUDENŢII CARE NU TREC ANUL RISCĂ SĂ FIE DAŢI AFARĂ DIN FACULTATE ŞI SĂ FIE NEVOIŢI SĂ SE ÎNSCRIE IAR ÎN ANUL I, DACĂ VOR, ÎNTR-ADEVĂR, SĂ URMEZE CURSURILE UNEI INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Singura lor şansă, potrivit prevederilor actuale ale Legii Educaţiei, este ca numărul de locuri pentru anul pe care urmează să-l repete să nu se fi ocupat în totalitate. În caz contrar, adio bani de taxe, adio examene trecute, adio credite obţinute! Vor fi nevoiţi să o ia de la capăt.

SALVAŢI DE INCOMPETENŢA MINISTERULUI Studenţii ar putea fi salvaţi, însă, chiar de incompetenţa Ministerului Educaţiei. Marele lor noroc îl reprezintă faptul că Legea Educaţiei nu este completă, ministerul lucrând, încă, de zor pentru a umple golurile şi a rezolva problemele. „În acest moment, potrivit legislaţiei, cifra stabilită de ARACIS se referă numai la anul I, fără să menţioneze nimic despre anii mai mari. Ministerul Educaţiei urmează să ia o decizie în acest sens. Dacă numărul maxim de şcolarizare se va menţine şi la anii mai mari, atunci studenţii care nu întrunesc numărul de credite pentru a promova anul ar putea fi nevoiţi, într-adevăr, să părăsească facultatea”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină.

PENTRU A VENI ÎN AJUTORUL STUDENŢILOR CARE NU ŞI-AU LUAT TOATE CREDITELE, LA UNIVERSITATEA „OVIDIUS”, PERIOADA PENTRU SUSŢINEREA RESTANŢELOR A FOST PRELUNGITĂ PÂNĂ PE 15 OCTOMBRIE.

La rândul său, rectorul Universităţii Maritime Constanţa, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, a declarat că, potrivit unor informaţii vehiculate în cadrul Ministerului Educaţiei, capacitatea de şcolarizare a unei specializări ar putea fi mărită cu 10%, tocmai pentru a putea include şi studenţii repetenţi.