Studenţii şagunişti au început şcoala

În timp ce majoritatea studenţilor din întreaga ţară participă, astăzi, la festivităţile dedicate începerii noului an universitar, la Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa, startul anului universitar 2012-2013 a fost dat sâmbătă, 29 septembrie. La ceremonia desfăşurată în Aula Magna a instituţiei de învăţământ superior au participat, pe lângă studenţii şi corpul profesoral al universităţii, şi personalităţi marcante ale vieţii publice constănţene şi ale spaţiului academic naţional. Printre invitaţii evenimentului s-a numărat şi criticul şi istoricul literar academician Eugen Simion, care a deţinut funcţia de preşedinte al Academiei Române în perioada 1998 - 2006. În discursul său, el a atras atenţia asupra importanţei menţinerii şcolilor în satele româneşti. „Satul românesc este centrul spriritual al României. Fără şcoală, acesta va dispărea, pentru că niciun tânăr nu vrea să se stabilească într-un loc în care nu-şi poate educa copii”, a spus academicianul. El a adăugat că, în acest moment, România are nevoie de politicieni care să ia decizii şi să judece în funcţie de intreresele ţării, nu ale partidului din care fac parte.

21 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE Potrivit prof. univ. dr. Aurel Papari, în noul an universitar, instituţia va împlini 21 de ani de la înfiinţare, „Andrei Şaguna” fiind prima instituţie privată de învăţământ superior înfiinţată în Dobrogea, în 1992, şi singura acreditată. La festivitatea de sâmbătă a participat şi viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, care i-a îndemnat pe studenţi să acumuleze cât mai multe cunoştinţe în timpul celor trei ani de facultate. „Privind spre viitor considerăm, de multe ori, că nu avem nicio speranţă, însă mă uit în sală şi văd că această speranţă există. Constanţa, Dobrogea, România au nevoie de voi”, a spus viceprimarul Constanţei. După ceremonia dedicată începerii noului an universitar, participanţii au putut lua parte la vernisajul expoziţiei de fotografie „Culture and Citizens in Shanghai” („Cultura şi cetăţenii din Shanghai – China”), prilejuit de sărbătorirea Zilei Naţionale a Chinei. În anul universitar 2012-2013, la universitatea constănţeană sunt înscrişi aproape 4.000 de studenţi, din care 1.200 sunt în anul I. Dacă pentru studenţii şagunişti anul universitar a început pe 29 septembrie, pentru cei ai Universităţii Maritime Constanţa şi ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa, ceremonia de deschidere a anului are loc astăzi. Studenţii „Universităţii „Ovidius” Constanţa vor celebra noul an universitar abia mâine, începând cu ora 10.00.