Studenţii şagunişti dau note profesorilor

La Universitatea „Andrei Şaguna”, încă din 2005, studenţii evaluează cursurile profesorilor. Activitatea face parte din procesul de evaluare continuă a cadrelor didactice. Ea constă în completarea semestrială de către studenţi a unor chestionare de evaluare a activităţii profesorilor la fiecare disciplină din planul de învăţământ. Chestionarele sunt anonime şi sunt completate în ultimele zece minute ale orei de curs sau seminar, sub supravegherea echipelor formate din studenţi desemnaţi pentru această activitate, în absenţa profesorului titular, care ar putea influenţa tacit opiniile. În plus, în fiecare an universitar se desfăşoară o evaluare intitulată „vot student”, prin care studenţii pot vota anonim (într-o urnă special amenajată în holul universităţii) cel mai apreciat profesor şi cel mai puţin apreciat profesor. În urma evaluărilor, cadrele didactice au ocazia să afle opiniile sincere ale studenţilor şi să-şi adapteze metodele de predare la exigenţele şi necesităţile beneficiarilor cursurilor şi seminariilor.