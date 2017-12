Studenţii Universităţii Maritime Constanţa au început noul an cu o petrecere

Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) a organizat, ieri, la Baza Nautică de pe malul Lacului Siutghiol, deschiderea oficială a noului an universitar, într-un cadru nonconformist, care a fost urmată de un picnic de unde nu au lipsit grătarele, micii şi berea. Pentru boboci a fost un semnal că " lucrurile vor merge bine ", deşi următoarele zile nu mai sînt rezervate distracţiei, ci cursurilor şi acumulării de cunoştinţe într-un domeniu unde nu se ajunge din întîmplare, ci pentru care îţi trebuie vocaţie şi pasiune. În acest an, din cei peste 3.500 de studenţi ai UMC 900 sînt boboci, iar printre aceştia sînt şi 60 de fete la specializarea navigaţie. La festivitate au fost prezenţi profesori, colaboratori, firme de crewing, dar şi reprezentanţi ai autorităţii locale, respectiv primarul Municipiului Constanţa, Radu Mazăre, viceprimarul Gabriel Stan şi preşedintele Comisiei de Învăţămînt din cadrul Consiliului Local Constanţa, Lucian Băluţ. Atît primarul, cît şi viceprimarul Constanţei sînt absolvenţi ai Universităţii Maritime Constanţa. Întrebat despre momentele studenţiei, primarul Constanţei a declarat: “Facultatea asta îţi dă curaj. Te face să fii luptător, aşa cum le-am spus studenţilor care au fost prezenţi aici. Nu vedeţi că de doi ani mă hăituiesc şi nu am nicio problemă? Am fost invitat cam de toate universităţile însă, dacă aici am terminat, era normal să vin aici, aşa cum am venit în fiecare an”. Edilul Constanţei a fost întrebat de ziarişti dacă a navigat pe mări şi oceane. “Am fost, după Revoluţie, în practică, pentru că în vremea comuniştilor nu mi-au dat aviz securiştii pentru că nu eram turnător ca alţii. Nu vreau să se creadă că toţi care au plecat pe mare au fost turnători. Au fost şi oameni care au răzbit fără să toarne pe nimeni. Eu nu am obţinut avizul însă am navigat, ce-i drept foarte puţin, pe o navă comercială, iar acum navighez doar de plăcere, dar să nu credeţi că este uşor”, a mai spus Mazăre. La rîndul său, viceprimarul Gabriel Stan a declarat că UMC “este o universitate care are o plajă destul de largă avînd în vedere că, în afara personalului navigant, pregăteşte şi ingineri, şi îi pregăteşte foarte bine”. Preşedintele Comisiei de Învăţămînt din cadrul Consiliului Local Municipal Constanţa, prof. univ. Lucian Băluţ, a apreciat că şansele absolvenţilor UMC de integrare pe piaţa muncii sînt mult mai mari. “Avînd în vedere că în 2007 vom intra în UE, primii care vor simţi partea bună a acestei integrări vor fi cei tineri, studenţii, în mod spercial, cei de la UMC care îşi vor putea găsi locuri de muncă, indiferent de situaţia externă, pentru că sînt o forţă de muncă foarte căutată”, a precizat Băluţ.

O instituţie europeană

Rectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait a specificat că noul an universitar începe cu o nouă reconfigurare a spaţiilor, cu dotări de excepţie care înseamnă, de fapt, o racordare la învăţămîntul modern de marină. „În acest moment sîntem probabil una dintre cele mai moderne universităţi din România, dar şi din lume în ceea ce priveşte învăţămîntul specific de marină”, a declarat rectorul universităţii. În prezent, UMC a demarat programul de modernizare a două cămine destinate studenţilor din care unul va fi transformat în cămin de garsoniere şi va fi gata în luna decembrie. La cel de-al doilea cămin lucrările de modernizare vor începe în luna noiembrie şi, în cîteva luni, jumătate din camere vor putea intra în circuit pentru cazarea studenţilor.