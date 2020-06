Studentul care şi-a ameninţat profesorul cu iataganul spune că-i pare rău

Cristian Cerbu, studentul de la Facultatea de Informatică din cadrul „Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cares-a filmat în timp ce-l ameninţa cu moartea pe un profesor, s-a filmat din nou.

De această dată spune căîşi cere scuze pentru situaţia pe care a creat-o.

„Aş dori să vorbesc despre articolul ce circula în presă. Îmi pare foarte rău pentru neplăcerile create. Aş dori să îmi cer scuze faţă de universitate şi domnul profesor. Îmi pare rău că situaţia a degenerat atât de mult, videoclipul a fost considerat de mine un pamflet, dar apoi am realizat că e prea mult, şi situaţia e una gravă. Aş dori să îmi cer încă odată scuze pentru tot ce am făcut. Nu sunt o astfel de persoană, tot ce am făcut a fost considerată o glumă, dar mi-am dat seama că e prea târziu şi ca situaţia a degenerat. Îmi pare rău pentru acest lucru şi îmi cer scuze domnului profesor şi universitatii”