Studioul unde au înregistrat Beatles şi Pink Floyd, la vânzare

Cu afacerile zdruncinate serios de criză, casa de discuri britanică EMI intenţionează să vândă celebrul studio Abbey Road, unde au înregistrat legendarele trupe Beatles şi Pink Floyd. Vânzarea este una dintre măsurile plănuite de patronii EMI pentru a obţine o parte din suma de 120 de milioane de dolari, necesară pentru supravieţuire. Operaţional din 1931, Abbey Road este, practic, primul studio muzical din lume, care a devenit celebru în toată lumea după ce Beatles au înregistrat acolo un album purtând chiar numele studioului. Alte albume de top înregistrate la Abbey Road sunt Pink Floyd – “Dark Side of the Moon”, Duran Duran – “Notorious”, Radiohead – “The Bends” şi Oasis – “Be Here Now”. Casa de discuri EMI valorează în prezent 2,2 miliarde de lire sterline, cu două miliarde mai puţin decât în 2007, când a fost cumpărată de compania Terra Firma, potrivit presei americane.