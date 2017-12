Studiourile MGM au scăpat de faliment

Celebrele studiouri americane MGM - Metro-Goldwin-Mayer - vor putea relansa producţia de filme: ele au anunţat pe 20 decembrie că planul de restructurare aprobat la începutul acestei luni de justiţie a devenit operaţional. “MGM iese dintr-una din cele mai grele perioade din existenţa lui”, au declarat, într-un comunicat, noii săi conducători, Gary Barber şi Roger Birnbaum, care sunt şi patronii companiei Spyglass Entertainment (“Al şaselea simţ”, “Star Trek”, “Invictus”, “The Tourist”). “Suntem onoraţi şi norocoşi să conducem unul dintre cele mai celebre studiouri hollywoodiene spre o nouă generaţie de filme de neuitat, ca şi spre producerea de filme de televiziune şi dezvoltarea de noi platforme. MGM este acum o companie mai puternică şi mai competitivă, cu o bază financiară solidă şi un viitor promiţător”, asigură cei doi. Compania are printre activele sale un catalog cu peste 4.000 de titluri - cel mai mare dintre toate studiourile hollywoodiene - şi celebra franciză James Bond. În plus, deţine jumătate din producţia la “Bilbo the Hobbit”, filmul în două părţi care va marca întoarcerea lui Peter Jackson în universul Tolkien, după “Stăpânul Inelelor”.