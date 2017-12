Studiu de fezabilitate finanţat de americani

Agenţia de Comerţ şi Dezvoltare (ACD) a SUA a acordat o finanţare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) din România pentru un studiu care are ca ţintă evaluarea tehnologiilor utilizate în cadrul operaţiunilor de răspuns în caz de urgenţă. Acordul prin care IGSU urmează să primească 400.000 de dolari a fost semnat vinerea trecută, la Ambasada SUA din Bucureşti, de către directorul adjunct al ACD, Duane Butcher, şi şeful IGSU, col. Marcel Lucaciu. „Tehnologiile de comunicaţii portabile sunt necesare pentru a îmbunătăţi sistemele de răspuns în caz de urgenţă a României. SUA sunt un lider în acest domeniu, iar studiul va demonstra valoarea acestui parteneriat“, a declarat directorul ACD, Leocadia Zak. Reprezentanţii ACD spun că obiectivul acestui studiu este acela de a demonstra fezabilitatea a trei tehnologii portabile de bază: sistemele de gestionare a informaţiilor, sistemele informatice geografice şi sistemele de comunicaţii interoperabile. Studiul va coordona selecţia şi implementarea acestor tehnologii, un exerciţiu în teren şi apoi evaluarea rezultatelor exerciţiului pentru a se putea recomanda punerea în aplicare a viitoarelor strategii. Totodată, americanii susţin că deşi aceste tehnologii de bază au fost identificate ca fiind o soluţie la provocările cu care se confruntă infrastructura de intervenţii de urgenţă din România, ele nu au fost pe deplin dezvoltate în România. Studiul de fezabilitate va fi efectuat de către ESI Acquisition Inc., cu sediul în Augusta, Georgia, împreună cu ATG Communications SRL, Cisco Systems Inc., ESRI, şi Tucuxi LLC.