Studiu: vapatul nu ingalbeneste dintii

Exista multe articole si studii cu privire la alternativele la tutun, fiecare persoana putand alege produsele care considera ca sunt mai avantajoase din diverse puncte de vedere. Cert este ca tot mai multi fumatori renunta la variantele clasice si aleg alternative moderne, bazate pe tehnologie, cea mai populara forma fiind tigara electronica. Nu intamplator, multi cauta online si in magazine de specialitate lichid tigara electronica de diverse tipuri. Un recent studiu publicat de oamenii de stiinta a observat expunerea dintilor la fumul de tigara, comparativ cu expunerea la aburul produs de o tigara electronica, timp de doua saptamani. Pe scurt, in aceeasi perioada de timp s-a constatat ca vapatul nu ingalbeneste dintii.

Studiul, prezentat la Asociatia Americana de Cercetare Dentara, cerceteaza dinti de vaca, mentinuti in saliva umana la o temperatura apropiata de cea a corpului uman, in scopul de a simula conditiile gasite in gura umana. Sursa studiilor este bat-science.com.

Dupa testarea cu abur emis de tigara electronica pe o perioada de doua saptamani, rezultatele au fost comparate cu cele din fumul de tigara. Dintii supusi la vapori nu s-au ingalbenit – asa cum ne-am asteptat, iar dintii expusi la fumul de tigara au prezentat imediat urme de colorare, care se datoreaza gudronului din tigarile clasice.

“Dupa prima zi, dintii expusi la extractul de fum au inceput sa-si schimbe culoarea, iar in decursul a 14 zile acesti dinti au devenit mai intunecati si mai inchisi la culoare”, au concluzionat oamenii de stiinta.

“Chiar si cu ochiul liber, schimbarea culorii, cu extractul de tigara, a putut fi observat usor inca din prima zi. Spre deosebire de dintii expusi de fum, cei expusi la vapori de tigara electronica au prezentat o schimbare minima a culorii, similar cu dintii netratati.”

Cei care doresc sa afle mai multe informatii despre tigara electronica, lichide si accesorii pot accesa website-ul www.e-potion.ro, website-ul producatorului oficial al acestor produse consumabile. Lichide tigara electronica e-potion se pot comanda online.