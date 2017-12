Stufstock 10 se deschide cu... Filmstock

Proiectul Filmstock dă startul celei de-a 10-a ediţii a Festivalului Stufstock, astăzi, de la ora 22.00, la terasa Papa la Şoni din Vama Veche, cu proiecţia filmului „Toată lumea din familia noastră”, în regia lui Radu Jude. Câştigătoare a Trofeului Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo, pelicula va încânta, cu siguranţă, publicul amator de filme din pitoreasca staţiune de la malul mării.

„Toată lumea din familia noastră” este o comedie neagră, care tratează într-o notă ironică povestea unei drame de familie, a unui părinte şi a fiicei lui, în tonul dulce-amărui, specific românesc.

Cea de-a 10-a ediţie a Festivalului Stufstock se desfăşoară în perioada 23 - 29 iulie, pe plaja din nordul staţiunii Vama Veche şi va include două zile de concerte, pe 27 şi 28 iulie, dar şi nopţi de film, teatru, carte, precum şi workshop-uri de pictură. Până pe 26 iulie, preţul unui bilet pentru o zi de festival este de 65 lei, iar preţul unui abonament rămâne de 99 lei. După 27 iulie, abonamentele pot fi achiziţionate de la ticketpoint-urile festivalului, la preţul de 115 lei.

Pe 27 iulie, vor urca pe scena Stufstock 10 formaţiile Butterflies in My Stomach, Byron, East Roots, Gândul Mâţei, Dubioza Kolektiv şi Dub Incorporation. În cea de-a doua şi ultima zi de concerte, pe 28 iulie, vor cânta Blue Pulse, Trooper, Vendetta, Coma, E.M.I.L., Alternosfera şi The Subways.