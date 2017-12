Stufstock 2010 a reaprins spiritul Vămii

Ultima zi a celei mai complexe ediţii a Festivalului Stufstock s-a încheiat, sâmbătă seara, cu o serie de concerte susţinute de nume cunoscute ale scenei muzicii rock şi folk autohtone. În efortul de a oferi publicului un program divers şi lipsit de monotonie, pe scena instalată pe nisip, între localul Baza Sportivă şi mare, au urcat trupe aparţinând unor genuri diferite ale rockului.

Rock-ul agresiv şi un „wall of death” au făcut fericiţi mii de vamaioţi! Dacă atmosfera a fost încălzită, sâmbătă după-amiază, de formaţiile câştigătoare ale scenei Newcommers, după ora 18.00, trupele Phenomenon, Implant pentru Refuz şi ZOB le-au oferit celor prezenţi un show electrizant, însă adevărata senzaţie a serii a (re)venit în Vamă odată cu legendara trupă Altar. Cum era de aşteptat, sound-ul agresiv al clujenilor şi numărul mare al celor ce au participat la reprezentaţia lor au întărit convingerea tuturor celor prezenţi la Stufstock că Vama Veche trebuie să rămână o zonă exclusiv dedicată rock-ului. Pentru că frigul i-a determinat pe mulţi vamaioţi să „migreze” de la un concert la altul, după ce programul serii a continuat cu Kumm, Omul cu Şobolani, Nicu Alifantis&ZAN, o „soluţie de compromis” a fost găsită de solistul trupei E.M.I.L., care a organizat un... „wall of death”. Cei aflaţi în mijlocul concertului au făcut un culoar liber, iar la semnalul lui Sorin Bădulescu, s-a declanşat „explozia”: cele câteva sute de punk-rockeri au făcut un mosh-pit într-o anarhie... „bestială”, în care norii de praf şi stropii de sânge ai celor care nu s-au putut menţine pe verticală în acest dans sălbatic au ridicat nivelul adrenalinei şi au asigurat intrarea pe scenă a cunoscutei trupe din fosta capitală a Valahiei, Trooper. Direct din mijlocul vamaioţilor, de unde i-a plăcut să asiste la concert, Mihnea Blidariu şi a sa Lună Amară au încheiat ediţia din acest an a Stufstock.

Stufstock 2010 a redat pulsul Vămii! Între 16 şi 21 august, Vama Veche a prins din nou suflet: au revenit corturile (deşi nu a dispărut riscul ca ele să fie jefuite de alogeni, iar profitul escrocilor care şi-au instalat abuziv clădiri lângă plajă s-a menţinut constant), au predominat rockerii (deşi invazia agresivă a maneliştilor veniţi din Mangalia să le admire nudurile nu a fost stăvilită), dar mai ales a fost recâştigat interesul intelectualilor după ce Filmstock-ul, teatrul, Rockarte-le sau work-shop-urile de fotografie au fost asaltate de participanţi. La finalul Stufstockului din acest an, atât organizatorii, cât şi publicul au confirmat, în mare, faptul că s-a creat un precedent optimist, iar criza economică a eliminat miza banului, promovând bunul-gust. În ediţiile ulterioare vom reveni cu impresii din rândul artiştilor şi vamaioţilor care au „gustat” din plăcerile şi, desigur, insatisfacţiile celui mai incitant festival rock estival de pe litoralul românesc.