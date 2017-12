„Stufstock” 2009, sub semnul întrebării

„Stufstock”, festival organizat încă din 2003, la Vama Veche, în timpul sezonului estival, se află, în acest an, sub semnul întrebării. „Sîntem hotărîţi să îl facem, însă este mult mai greu să atragi sponsori acum. În acest caz, cu situaţia din acest an, se va numi ‘Best of Stufstock’ şi va fi doar cu formaţii româneşti. Intenţionăm să îl organizăm, cel mai probabil, în prima jumătate a lunii august”, a precizat jurnalistul Mircea Toma, unul dintre organizatori.

Mircea Toma a mai precizat că va exista un eveniment adiacent „Stufstock”-ului, festivalul de film „NexT”, care are deja asigurate fondurile necesare. „NexT va fi o reeditare a festivalului internaţional de film de scurt-metraj, astfel că organizatorii acestuia vor aduce, la Vama Veche, filmele pentru care vor obţine acorduri de redifuzare”, a mai spus Toma.

La ediţia de anul trecut a festivalului „Stufstock” au participat nume cunoscute ale muzicii europene, printre care trupele „Apocalyptica” din Finlanda şi „dEUS“ din Belgia. Festivalul a demarat ca prefaţă la campania „Salvaţi Vama Veche”, iniţiată de Asociaţia pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural, care a avut ca scop sensibilizarea autorităţilor şi a opiniei publice asupra pericolului distrugerii din punct de vedere ecologic şi cultural a zonei.