Stufstock Newcomers - preselecţii în... prelungiri!

Proiectul Newcomers, susţinut de Stufstock, prin care festivalul lansează şi susţine, şi în această vară, la Vama Veche, muzica artiştilor aflaţi la început de drum, va avea ca termen limită data de 15 iunie. Formaţiile înscrise până acum sunt: Backstage Hero (pop-punk), Central Warehouse (blues/classic rock/metal), Dirty Dog (blues/rock), Ender (alternative/pop), Red Magnetic (alternative/rock), Sketch (alternative/indie), Tunesinnaourheads (funk/rock) din Bucureşti, The Band For Rent (alternative/rock) - Cluj-Napoca, Day One (acoustic/folk/blues) - Alba-Iulia, FacePlant (hardcore/thrash) - Timişoara, Manfellow Spuza (alternative/rock) - Târgu Mureş, Skullp (hardcore/metal/thrash) - Cluj-Napoca, Tagma (alternative/rock) - Sibiu, Umbra (alternative/rock) - Piatra Neamţ.

Trupele care vor să se înscrie pentru a cânta pe scena Newcomers trebuie, înainte de toate, să poată susţine un repertoriu propriu de minim 45 de minute. Ele vor trimite demo-urile la adresa: Capricorn & Capricorn Productions, str. Anastase Simu, nr. 6, scara B, etajul 1, apartament 17, sector 1, Bucureşti, până la data de 15 iunie. Demo-urile trebuie să conţină piese proprii, nu preluări! În competiţie nu pot intra cele 12 trupe finaliste anul trecut. Juriul se va întâlni la o săptămână după trimiterea materialelor.

• Vor fi alese 12 trupe finaliste • Până la începutul lunii următoare, vor fi alese 24 de formaţii, care vor intra în semifinală şi vor cânta într-un club din Bucureşti. În urma acestui show, 12 trupe vor avea şansa să se lanseze printr-un concert ce va avea loc pe scena Newcomers din Vama Veche. Numele finaliştilor va fi anunţat la începutul lunii august, iar concertele din Vamă vor avea loc pe 25 (joi) şi 26 august (vineri).

Pentru câştigătorii Newcomers, premiul I constă în producţia, lansarea şi promovarea unui album, premiul al II-lea înseamnă un turneu naţional în şase oraşe, iar premiul al III-lea va aduce un kit muzical pentru sala de repetiţii (o staţie de chitară, o staţie pentru bas, două seturi de feţe de tobă, 10 seturi de beţe şi o pedală pentru toba mare). De asemenea, cele trei formaţii câştigătoare vor cânta pe scena principală a Stufstock-ului, în ultima zi de festival, pe 27 august, iar la toamnă, vor susţine concerte în cadrul retrospectivei Stufstock Reloaded 2011, în Bucureşti. Organizatorii vor lua în considerare aceste formaţii pentru deschiderea concertelor de pe scena principală în 2012. Trupele câştigătoare Newcomers 2010, White Walls (progressive metalcore), The dAdA (alternative pop-rock) şi East Roots (reggae, drum´n´bass) vor deschide, în august, concertele care vor avea loc pe scena principală. •Stufstock 2011, între 21 şi 29 august• Ediţia a IX-a a Stufstock Rockarte aduce din nou, în Vamă, o săptămână de rock, film, teatru şi fotografie, în perioada 21-29 august. Zona muzicală va aduce, şi anul acesta, concursul Stufstock Newcomers şi workshop-ul Rockschool, prin care cei care au vrut să înveţe să cânte la chitară, bass şi tobe au urmat cursurile acestui seminar, unde au asistat la lecţii teoretice şi demonstraţii tehnice. Aflat la a IX-a ediţie, Stufstock va avea loc între 21 şi 29 august, în Vama Veche.