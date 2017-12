SUA au efectuat un test nuclear subcritic în Nevada

Statele Unite au anunţat joi că au efectuat un test nuclear subcritic într-o instalaţie subterană în Nevada, cu scopul de a studia comportamentul unor materiale nucleare, fără să se recurgă la fisiune. Testul, care a avut loc miercuri şi care a fost numit Pollux, a avut ca obiectiv să culeagă date ştiinţifice care vor furniza informaţii cruciale pentru menţinerea securităţii şi eficienţa armelor nucleare naţionale, a anunţat Administraţia pentru Securitate Nucleară Naţională a SUA (NNSA) din cadrul Departamentului pentru Energie. Testul Pollux este al 27-lea în categoria testelor subcritice efectuate în SUA. Aceste teste nu riscă să provoace o reacţie în lanţ care să conducă la o explozie nucleară. Un test cunoscut sub numele de Barolo B a fost efectuat anterior în februarie 2011. Ele examinează modul în care se comportă plutoniul, când este supus unui şoc violent, prin forţe produse de explozivi chimici puternici. SUA au încetat să mai efectueze teste nucleare subterane în 1992. Până la vremea respectivă, efectuaseră deja 1.032 de teste, începând din 1945.

VETERAN NOMINALIZAT Preşedintele Obama l-a nominalizat pe generalul Lloyd Austin să preia conducerea CENTCOM, Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, în locul generalului James Mattis, a anunţat, joi, secretarul Apărării, Leon Panetta. Nominalizarea lui Austin va fi confirmată de Senat. În calitate de comandant al CENTCOM, el va superviza războiul din Afganistan, dar şi situaţia în ţări ca Siria, Yemen, Iran sau Pakistan. Dacă va fi confirmat în post, el va prelua funcţia în primele luni din 2013, înlocuindu-l pe generalul Mattis, care i-a succedat generalului David Petraeus, în 2010. ”Lloyd Austin, în vârstă de 59 de ani, un general de patru stele din cadrul forţelor terestre, va aduce o combinaţie de reflecţie strategică, cunoaştere a regiunii şi bun simţ în unul dintre posturile cruciale din cadrul Departamentului american al Apărării”, a apreciat Panetta. Austin a petrecut mare parte a ultimului deceniu în Irak, conducând Divizia a 3-a Infanterie, în timpul invadării ţării, în 2003, dar a servit şi în Afganistan. El s-a întors în Irak, la conducerea ansamblului forţelor americane, în peroada 2008-2011, când SUA s-au retras din această ţară. Ulterior, generalul a ocupat postul de adjunct al şefului Statului Major al US Army.

TENTATIVĂ DE SPIONAJ Un fost militar din cadrul US Navy a fost arestat şi inculpat, joi, pentru tentativă de spionaj, după ce a încercat să furnizeze documente unor persoane despre care credea că erau reprezentanţi ai Guvernului rus, a anunţat Biroul Procurorului statului Virginia. Robert Patrick Hoffman, de 39 de ani, riscă închisoarea pe viaţă. El a servit 20 de ani în cadrul Marinei americane şi deţinea, în perioada respectivă, autorizaţie de acces la informaţii clasificate drept secret al Apărării, pe care s-a angajat să nu le divulge, potrivit prevederilor contractului său. Însă, la 21 octombrie 2012, în contextul în care s-a retras din armată de aproape un an, el a încercat să livreze Rusiei documente clasificate cu informaţii din domeniul securităţii naţionale americane. Actul de acuzare menţionează un document şi un plan referitoare la metode de urmărire a unor submarine americane, inclusiv tehnologia şi procedurile necesare în vederea localizării navelor US Navy. Potrivit actului de acuzare, în realitate, Hoffman a livrat aceste documente unui agent FBI sub acoperire.