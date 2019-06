SUA au lansat atacuri cibernetice împotriva Iranului

Statele Unite au lansat joi un atac cibernetic împotriva sistemelor de lansare a rachetelor din Iran, în timp ce preşedintele Donald Trump a anulat în ultimul moment un atac militar, informează BBC, citând rapoarte oficiale americane dezvăluite sâmbătă de presa de peste Ocean. Potrivit Washington Post, sistemele computerizate dezactivate de atacurile cibernetice controlează lansatoarele de rachete şi sateliţi. Atacul cibernetic a fost un răspuns la doborârea dronei americane, precum şi la atacurile asupra petrolierelor pentru care SUA au învinuit Iranul, relatează New York Times.

Atacurile cibernetice au vizat sisteme militare ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice, o structură militară de stat catalogată drept organizaţie teroristă de SUA, care a doborât o dronă americană şi despre care Washingtonul susţine că ar fi responsabilă de atacarea tancurilor petroliere.

Potrivit cotidianului The Washington Post şi agenţiei The Associated Press, sistemele informatice vizate au fost scoase din funcţiune.

Sâmbătă, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a avertizat că Iranul şi-a intensificat propriile atacuri cibernetice asupra SUA.

Christopher Krebs, directorul Agenţiei de Securitate Cyber, a declarat că s-au înmulţit "activităţile cibernetice rău intenţionate" împotriva firmelor şi agenţiilor guvernamentale din SUA de către "actorii ai regimului iranian".

Iranul a încercat, de asemenea, printr-o serie de atacuri cibernetice să dea peste cap sistemele informatizate navale americane, potrivit Washington Post.

SUA au impus de asemenea sancţiuni Iranului, descrise de Donald Trump ca fiind "majore". Presedintele SUA a subliniat că sancţiunile au fost necesare pentru a împiedica Iranul să obţină arme nucleare, iar presiunea economică ar fi menţinută dacă Teheranul nu ia măsuri.

SUA nu vor permite Iranului să se doteze cu arme atomice, a declarat sâmbătă preşedintele Trump, subliniind că, dacă Teheranul acceptă această condiţie, el va fi "cel mai bun prieten", relatează Agenţia France-Presse. Anterior, Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat NBC, că nu vrea război cu Iranul, semnalând intenţia de a purta negocieri cu liderii de la Teheran. Donald Trump a declarat, vineri, că pregătise un atac asupra Iranului, dar l-a anulat în ultimul moment, pentru a evita producerea de victime.

Administraţia de la Washington a cerut organizarea unei reuniuni speciale a Consiliului de Securitate ONU pe tema crizei cu Iranul, acuzat că a doborât o dronă militară americană.