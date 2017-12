SUA deblochează 250 de miliarde de dolari pentru a cumpăra acţiuni la bănci

Statul federal american a deblocat 250 de miliarde de dolari pentru a cumpăra participaţii în cadrul mai multor instituţii financiare, între care nouă dintre cele mai mari bănci americane, a anunţat, marţi, secretarul Trezoreriei, Henry Paulson. “Nouă mari instituţii financiare au acceptat deja să participe la acest program”, a precizat Paulson. Cele nouă bănci vor absorbi 125 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă jumătate din totalul sumei pe care autorităţile sînt dispuse să o investească în întregul sistem financiar american. Potrivit unei surse din cadrul Trezoreriei americane, cele nouă bănci sînt Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street şi Merrill Lynch, care în curînd va fi preluată de Bank of America.

Această participare inedită a statului american la capitalul băncilor se va face sub formă de acţiuni preferenţiale, a declarat Paulson, precizînd că, în contrapartidă, aceste instituţii vor trebui să accepte restricţii în materie de remunerare a cadrelor lor superioare. În fiecare dintre instituţiile financiare în care va investi, capitalul injectat de stat va fi limitat la 25 de miliarde de dolari sau 3% din activele cu grad ridicat de risc. Băncile au termen pînă la 14 noiembrie să solicite intervenţia statului. Paulson a recunoscut că intervenţia statului în afacerile private este contestabilă, dar a subliniat că nu exista altă soluţie. “Regretăm că trebuie să cumpărăm aceste acţiuni. Demersul de azi este ceea ce niciodată nu ne-am fi dorit să facem, dar acţiunile de azi sînt ceea ce trebuie să facem pentru a reda încrederea în sistemul nostru financiar”, a declarat Paulson la o conferinţă de presă. Cele 250 de miliarde de dolari vor fi luate din planul de salvare a băncilor în valoare de 700 de miliarde de dolari aprobat de Congres. Banii vor fi folosiţi pentru a cumpăra activele neperformante, care blocau împrumuturile şi ameninţau mai multe alte instituţii cu falimentul.

Anunţul Washingtonului a urmat celui similar făcut luni de guvernele europene, care au decis injectarea directă de capital în bănci.