SUA, în topul destinaţiilor de vacanţă din viitorul apropiat

Turiştii sînt de părere că SUA reprezintă prima ţară ce ar trebui vizitată în viitorul apropiat, Australia fiind, astfel, detronată din topul destinaţiilor preferate de turişti, potrivit unui studiu realizat de compania Lonely Planet.

Australia este ţara ce a condus în topul ţărilor preferate ca destinaţie de vacanţă în viitorul apropiat încă din 2004, cînd Lonely Planet a început să facă acest studiu anual, Travelers\' Pulse, însă anul acesta şi-a pierdut poziţia în faţa SUA, fiind urmată de Marea Britanie. “SUA au devenit mult mai populare datorită cursului variabil al dolarului, care a transformat o ţară foarte scumpă pentru turişti într-una mult mai accesibilă”, a declarat analistul de marketing al companiei Lonely Planet, Adam Stanford. Grecia a fost eliminată din topul zece al destinaţiilor de vacanţă, după ce anul trecut a ocupat poziţia a zecea în clasamentul, iar Canada a debutat pe locul 9 în acest an. Totuşi, Australia rămîne, pentru cel de-al patrulea an consecutiv, în topul locurilor preferate care au fost deja vizitate, fiind urmată de Italia şi SUA. “Australia este o destinaţie clasică pentru turişti, ce are atît de multe de oferit, este posibil să îşi păstreze popularitatea pentru mult timp de acum încolo”, a explicat Stanford.

Studiul, unul dintre cele mai aprofundate de acest fel, a fost realizat pe 17.500 de persoane din 132 de ţări, în perioada martie - aprilie 2008, pe site-ul www.lonelyplanet.com. Studiul a mai scos la iveală că majoritatea vizitatorilor nu se pot lipsi de telefoanele mobile în timpul vacanţelor. 82% dintre aceştia au spus că îşi iau telefoanele cu ei în vacanţă, în vreme ce 24% dintre turişti folosesc telefoanele pentru a descărca informaţii practice. Clasamentul viitoarelor destinaţii de vacanţă arată astfel: SUA pe prima poziţie, Australia, Marea Britanie, Italia, Noua Zeelandă, Franţa, Thailanda, Spania, Canada şi China. Clasamentul ţărilor deja vizitate preferate de turişti include, în ordine, Australia, Italia, SUA, Marea Britanie, Thailanda, Noua Zeelandă, Franţa, India, Canada şi China.