SUA l-au identificat pe asasinul jurnaliştilor James Foley şi Steven Sotloff

O știre-bombă a sosit ieri seară din partea serviciilor secrete americane, în plină Adunare Generală a Națiunilor Unite, în cadrul căreia unul dintre subiectele centrale îl constituie ascensiunea sângeroasă a grupării teroriste Statul Islamic și atrocitățile comise de aceasta, culminând cu decapitarea a doi jurnaliști americani, unui angajat umanitar britanic și, recent, în Algeria, a unui ghid francez. Serviciile de informaţii americane l-au identificat pe asasinul jurnaliştilor James Foley şi Steven Sotloff. Anunţul a fost făcut de Biroul Federal de Investigaţii din SUA (FBI). Până acum, călăul care i-a decapitat pe jurnaliştii americani James Foley şi Steven Sotloff şi pe angajatul umanitar britanic David Haines era cunoscut sub pseudonimul ”John jihadistul”, existând speculaţii că ar fi un islamist britanic, însă FBI a anunţat că teroristul a fost identificat. Numele călăului, membru al grupului terorist Stat Islamic, probabil nu va fi dezvăluit.

SI PREGĂTEȘTE ATACURI LA PARIS ȘI NEW YORK Grupul terorist Stat Islamic a elaborat un plan care prevede comiterea de atacuri teroriste la sistemele de metrou din Paris şi New York, afirmă premierul Irakului, Haider al-Abadi, citat de ”New York Daily News”. ”Astăzi, în timp ce mă aflam aici la sediul ONU din New York, am primit informaţii precise de la Bagdad, unde au fost arestaţi indivizi care au legături cu o reţea ce pregăteşte atentate la metroul din Paris şi la metroul din New York”, a declarat Abadi. Premierul irakian a precizat că suspecţii sunt membri ai grupului terorist Stat Islamic care locuiesc în Franţa şi SUA. Întrebat dacă atacurile erau iminente, premierul irakian a răspuns afirmativ.

GERMANI AMENINȚAȚI CU DECAPITAREA Gruparea islamistă Abu Sayyaf ameninţă că va ucide doi ostatici germani deţinuţi în Filipine, dacă Guvernul de la Berlin nu va înceta să ofere susţinere coaliţiei occidentale, coordonată de SUA, împotriva organizaţiei teroriste Stat Islamic. Organizaţia Abu Sayyaf a decis afilierea la organizaţia teroristă sunnită SI, care a proclamat un califat islamic în regiuni din Siria şi Irak. Într-o înregistrare video, organizaţia fundamentalistă filipineză a prezentat doi cetăţeni germani luaţi ostatici în aprilie, ameninţând că vor fi executaţi dacă Berlinul nu va plăti o răscumpărare şi nu va înceta să susţină coaliţia internaţională împotriva SI. Germania a anunţat că a auzit de aceste relatări de presă, precizând că nu va retrage susţinerea acordată coaliţiei. ”Ameninţările nu sunt o modalitate adecvată de a influenţa politicile noastre în Siria şi Irak”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe.

TREI ZILE DE DOLIU ÎN FRANȚA Franţa a decretat trei zile de doliu naţional, după decapitarea unui cetăţean francez în Algeria, iar aviaţia militară franceză a continuat raidurile aeriene în Irak. Preşedintele François Hollande a decretat doliu naţional începând de azi și până duminică, în memoria ostaticului executat, Hervé Gourdel. Steagurile franceze vor fi coborâte în bernă în cele trei zile, pe tot teritoriul țării. Satul în care locuia acest ghid montan în vârstă de 55 de ani, Saint-Martin-Vésubie, a organizat ceremonii de comemorare. Cetăţeanul francez răpit în Algeria a fost decapitat de o grupare afiliată grupului terorist Stat Islamic. Hervé Pierre Gourdel fusese răpit duminică seară, în localitatea algeriană Tizi Ouzou, situată la 110 kilometri est de Alger. Gruparea islamistă Jung al-Khilaka, afiliată organizaţiei teroriste Stat Islamic, a postat o înregistrare video intitulată ”Mesaj de sânge pentru Guvernul francez”, în care prezintă executarea ostaticului prin decapitare.