Preşedintele bolivian, Evo Morales, a declarat ieri că “SUA nu au nici morală, nici etică”, în replică la faptul că Washingtonul a anunţat, marţi, plasarea Boliviei pe lista statelor care nu combat traficul de droguri. “Guvernul american nu are nicio autoritate morală pentru a vorbi despre droguri, pentru a vorbi despre certificare sau nu”, a spus Morales, referindu-se la aprobarea dată anual de Departamentul de Stat american ţărilor care luptă împotriva traficului de droguri. SUA au anunţat marţi că au adăugat Bolivia alături de Venezuela şi Myanmar pe lista statelor care nu combat suficient traficul de droguri. Săptămîna trecută, Evo Morales l-a declarat persona non grata pe ambasadorul american în La Paz, Philip Goldberg, pe care l-a acuzat că încurajează separatismul în această ţară. Mare apărător al producătorilor de coca, Morales se opune SUA în lupta împotriva cultivării acestei plante de folosire tradiţională în Bolivia, care serveşte şi la fabricarea cocainei. SUA au replicat, declarîndu-l pe ambasdadorul bolivian la Washington drept persona non grata.

Marţi, SUA au cerut cetăţenilor americani să părăsească Bolivia. “Departamentul de Stat şi ambasada SUA din La Paz vă informează că unul sau două zboruri ale administraţiei americane ar putea fi deschise cetăţenilor americani care doresc să călătorească din La Paz (Bolivia) către Lima (Peru)”, precizează documentul. Departamentul de Stat american a autorizat personalul neesenţial al ambasadei sale din La Paz şi familiile diplomaţilor din Bolivia să părăsească ţara şi recomandă americanilor care intenţionează să se deplaseze în acest stat să îşi schimbe planurile.