SUA nu exclud posibilitatea înarmării rebelilor sirieni

SUA au declarat pentru prima dată public, joi, că nu exclud înarmarea rebelilor sirieni, în timp ce luptele din Siria s-au deplasat către Banias, oraş cu majoritate alawită, comunitate din care provine şi preşedintele Bashar al-Assad. În timp ce nu se are în vedere nicio rezolvare a conflictului, din cauza diviziunilor internaţionale, secretarul american al Apărării, Chuck Hagel, a recunoscut cu jumătate de gură că Washingtonul nu exclude posibilitatea de a furniza arme opoziţiei. SUA s-au limitat până în prezent la un ajutor umanitar neletal acordat rebelilor. ”Aceasta nu înseamnă că vom face sau că vrem să facem acest lucru. Sunt opţiuni care trebuie discutate cu partenerii, cu comunitatea internaţională”, a declarat secretarul american în cadrul unei conferinţe de presă susţinute cu omologul său britanic, Philip Hammond. ”În acest stadiu nu am furnizat arme rebelilor, dar nu am spus niciodată că nu o vom face”, a adăugat ministrul britanic. Întrebat despre declaraţiile secretarului său, preşedintele Barack Obama a afirmat joi că spune acest lucru de mai multe luni. ”Înainte de a lua o decizie, vrem să ne asigurăm că acest lucru va ameliora în mod real situaţia, mai degrabă decât să o facă mai complexă şi mai sângeroasă”.

Vineri, insurgenţii au lansat două rachete spre aeroportul internaţional din Damasc, lovind un avion care era staţionat şi un rezervor de kerosen, anunţă agenţia oficială SANA, precizând că traficul aerian se desfăşoară normal şi că incendiul a fost stins. Forţele opoziţiei au revendicat, în mai multe rânduri, atacuri împotriva aeroportului din Damasc. Este prima dată când atacul este anunţat de presa oficială a regimului de la Damasc. Şoseaua din apropierea aeroportului din Damasc este situată pe una dintre liniile frontului dintre trupele regimului şi insurgenţi. În noiembrie 2012, traficul aerian a fost întrerupt scurt timp, din cauza luptelor violente din apropierea aeroportului. Siria se confruntă, de peste doi ani, cu revolte reprimate violent şi cu confruntări armate între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad şi forţele militare ale opoziţiei. Bilanţul confruntărilor este, potrivit estimărilor ONU, de peste 70.000 de morţi.