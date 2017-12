SUA pledează pentru o tranziţie politică paşnică în Yemen

Statele Unite au anunţat ieri că urmăresc situaţia din Yemen, unde preşedintele Abd Rabbo Mansour Hadi a fost nevoit să-şi anunţe demisia, precizând, totodată, că suţin o tranziţie politică paşnică în această ţară, relatează AFP. "Echipele noastre încearcă să confirme toate informaţiile" care apar, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jennifer Psaki. "Vom continua să susţinem o tranziţie paşnică. Le-am cerut tuturor părţilor să respecte pacea şi acordul de parteneriat naţional", a continuat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei americane. Ieri, într-o scrisoare de demisie trimisă Parlamentului, preşedintele yemenit a apreciat că ţara sa se află "într-un impas total", după mai multe luni de violenţe alimentate de miliţiile şiite Ansaruallah. Abd Rabbo Mansour Hadi a venit la putere în 2012, în urma unui acord de pace încheiat sub egida Naţiunilor Unite şi unor monarhii arabe din Golf, succedându-i lui Ali Abdallah Saleh, care a renunţat la post sub presiunea, îndeosebi, a Statelor Unite, după aproape un an de revolte sângeroase. Preşedintele Hadi a fost un aliat crucial pentru Statelor Unite în lupta împotriva reţelei teroriste Al-Qaida. Preşedintele yemenit şi forţele politice, între care Ansaruallah, au semnat miercuri un acord de ieşire din criză ce prevede, în special, amendarea proiectului de Constituţie, care ar fi trebuit să divizeze ţara în şase regiuni federale. Pe fondul demisiei lui Hadi, patru provincii din sudul Yemenului au anunţat că vor refuza ordinele venite din capitala Sanaa. Comitetul însărcinat cu probleme militare şi de securitate pentru provinciile Aden, Lahj, Daleh şi Abyane, loiale lui Abd Rabbo Mansour Hadi, a anunţat că a luat această decizie după demisia preşedintelui şi a premierului Khaled Bahah, sub presiunea miliţiilor şiite, care deţin controlul asupra capitalei Yemenului. Comitetul a precizat că unităţile militare din sud "se vor supune ordinelor venite de la guvernatorii (locali)" şi a făcut apel către civili să fie vigilenţi pe fondul "evenimentelor tragice din Sanna".