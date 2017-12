SUA reclamă China pentru exportul de pământuri rare

Preşedintele american, Barack Obama, a anunţat, ieri, o nouă plângere comercială împotriva Chinei, în momentul în care Beijingul impune noi restricţii exporturilor sale de pământuri rare folosite în tehnologia de vârf. Potrivit unei surse de la Casa Albă care a oferit informaţia sub protecţia anonimatului, SUA vor depune plângere la Organizaţia Mondială a Comerţului, împreună cu Japonia şi UE, în contextul amplificării tensiunilor comerciale cu China. China este primul producător mondial de pământuri rare, cele 17 metale indispensabile fabricării produselor de înaltă tehnologie, de la rachete la telefoane mobile, incluzând autovehiculele electrice şi eolienele. Dorinţa Beijingului de a controla exporturile sale de pământuri rare a stârnit un val de proteste generale, având în vedere că 97% din producţia acestor metale provine din China, care nu dispune decât de o treime din resursele mondiale şi unde extragerea lor afectează extrem de grav mediul şi locuitorii. China, care consideră că restricţiile asupra pământurilor rare sunt necesare pentru a-şi conserva aceste resurse extrem de căutate, a fixat cota de exporturi pe anul 2012 la 30.000 de tone, la acelaşi nivel ca în 2011. Cu toate acestea, anul trecut, exporturile de pământuri rare abia au atins jumătate din cifrele anunţate. În acest context şi în plin an electoral în SUA, Obama, aflat sub presiunea adversarilor săi republicani, a cerut în repetate rânduri Chinei să respecte regulile jocului economiei globale.

China a fost și în 2011 cel mai mare exportator din lume, urmată de SUA și Germania, potrivit unui raport al Institutului Ifo. China a asigurat 11% din exporturile la nivel mondial, față de SUA - 8,4% și Germania - 8,3%. Pe locurile următoare se află Japonia, Franța, Olanda, Coreea de Sud și Italia. Chiar dacă volumul exporturilor germane a crescut anul trecut față de 2010, ajungând la 1.477 miliarde de dolari, Germania nu a reușit să depășească SUA, ale căror exporturi au atins 1.480 de miliarde de dolari. Exporturile germane au fost afectate în ultimii ani de criza datoriilor suverane din Zona Euro, în condițiile în care 60% dintre exporturile germane se fac către țări care sunt membre UE. Până în 2009 Germania a fost principalul exportator la nivel mondial, an în care a fost depășită de China. În 2010, Germania a fost depășită și de SUA.