SUA resping apelul Israelului la o ameninţare militară contra Iranului

SUA resping un apel al Israelului care doreşte o ameninţare militară credibilă contra Iranului, pentru a evita ca această ţară să se doteze cu arme nucleare, a declarat, ieri, secretarul american al Apărării, Robert Gates. ”Nu aş fi de acord să spun că doar o ameninţare militară credibilă poate convinge Iranul să ia măsuri pentru a pune capăt programului său de arme nucleare. Suntem pregătiţi să facem ceea ce este necesar, dar, în acest moment, noi continuăm să credem că abordarea economică şi politică pe care am adoptat-o are, într-adevăr, un impact asupra Iranului”, a declarat Gates. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a dat, duminică, asigurări că ”doar o ameninţare credibilă ar putea garanta că Iranul nu se dotează cu acest tip de arme”, într-o întâlnire cu vicepeşedintele SUA, Joe Biden, la New Orleans. Administraţia Obama, care nu exclude opţiunea militară împotriva Iranului, a preferat, până în prezent, o consolidare a sancţiunilor şi calea diplomatică, pentru a încerca să oblige Iranul să abandoneze programul său de îmbogăţire a uraniului. Occidentalii suspectează Teheranul că vrea să creeze acest program pentru a se dota cu un arsenal nuclear.