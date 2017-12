SUA vor disloca în Polonia un detaşament al US Air Force, care va fi însărcinat cu susţinerea rotaţiilor periodice ale avioanelor de vânătoare şi de transport americane, începând din toamnă, potrivit unui anunţ al Pentagonului, făcut în timpul unei întrevederi de la Washington între secretarul american al Aprărării, Leon Panetta şi omologul său polonez, Tomasz Siemoniak. Detaşamentul, al cărui număr de militari nu a fost precizat, va sosi în această toamnă, pentru a susţine dislocările trimestriale ale avioanelor F-16 şi C-130, care vor debuta în 2013, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, George Little. Militarii americani vor fi staţionaţi în premieră pe teritoriul polonez, a adăugat Little, potrivit căruia, ”acest lucru va permite o cooperare militară apropiată între cele două ţări”. În timpul reuniunii lor, cei doi oficiali au evocat contribuţia poloneză la coaliţia internaţională din Afganistan, unde 2.500 de militari polonezi se află în provincia Ghazni din est, precum şi participarea Varşoviei la scutul antirachetă al NATO.

Potrivit planurilor SUA de dezvoltare a scutului antirachetă în zona Europei, interceptorii din România ar urma să fie pe deplin pregătiţi de funcţionare în 2015, iar cei din Polonia ar urma să fie instalaţi într-o fază ulterioară a programului, până în 2018.

RACHETE PENTRU KUWEIT Pentagonul a anunţat miercuri că intenţionează să încheie cu autorităţile din Kuwait un contract de 4,2 milioane de dolari, vizând dotarea emiratului cu 60 de rachete Patriot antirachetă, de tip PAC-3, care să îi permită consolidarea apărării sale antirachetă faţă de Iran. Agenţia de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA), însărcinată cu vânzarea de armament american în străinătate, în cadrul Pentagonului, a notificat Congresului această posibilă vânzare, pe data de 20 iulie. Congresul are la dispoziţie 30 de zile să formuleze eventuale obiecţii, în caz contrar, contractul urmând să fie încheiat după acest termen. Proiectul vânzării vizează 60 de rachete de tip Patriot de nouă generaţie (PAC-3), 20 de lansatoare, patru radare, staţii de control şi formarea necesară în vederea operării lor şi piese de schimb, a precizat DSCA.

La începutul lui aprilie, în cadrul unui forum la care au participat SUA şi cele şase ţări membre ale Consiliului de Cooperare în Golf (Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Oman, Qatar şi Kuwait), secretarul de Stat american, Hillary Clinton, a declarat că doreşte instaurarea unei cooperări multilaterale în materie de apărare, în special printr-un scut antirachetă care să asigure apărarea faţă de Iran. Membrii GCC, opuşi Iranului, sunt clienţi importanţi ai industriei americane de armament. Kuwaitul dispune deja de rachetele Patriot. În 1992, emiratul a achiziţionat 210 astfel de rachete din generaţia precedentă şi 25 de lansatoare, iar în 2007 şi-a suplimentat arsenalul cu încă 80 de rachete.