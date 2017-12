SUA vor să creeze o tehnologie împotriva cenzurii pe internet

Broadcasting Board of Governors (BBG), agenţia americană care administrează programele informative finanţate de autorităţi, precum Voice of America, a anunţat că va elabora un sistem tehnic care să combată programele de cenzură a internetului aplicate în ţări precum China şi Iran. Reprezentanţii BBG au declarat că sînt pe cale să finalizeze un sistem tehnic de distribuţie prin poştă (FOE - Feed over e-mail), capabil să transforme servicii poştale populare, precum Gmail, Yahoo! mail sau Hotmail în canale de transmitere a informaţiilor. Sistemul FOE utilizează, la rîndul său, alte sisteme de criptare a serviciilor de mesagerie gratuite, pentru a crea reţele de transmisie a informaţiilor care se găsesc online.

BBG administrează programe informative finanţate de autorităţile americane, precum Radio Free Europe, Radio Free Asia, Voice of America şi Middle East Broadcasting Network.