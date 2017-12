SUA vor să staţioneze tancuri și blindate în Europa, posibil în România

14:27:31 / 02 Ianuarie 2015

Fara tancuri si RACHETE

Frumos a comentat tanarul de-la Nr. 1. dar eu vreau sa reiau o parte din gandurile sale si sa arat mai departe ca eu la 75 de ani am trecut prin razboi si cu toate ca eram copil stiu si am trait ORORILE RAZBOIULUI., Nu le mai descriu ca tinerii de azi au nevoie de distractie, cluburi ,cafenele jocuri la burta goala si nici de cum sa MUNCEASCA., Jumatate din ei poate doresc sa munceasca in tara lor de NASTERE, dat basescu si CLICA DEMENTA din PDL i-au fugarit pe majoritatea din tara in strainatate,- locul in care zi de zi INVATA, PRACTICA si se OCUPA de ; DROGURI. CRIME. FURTURI.PROXENETIE, CUMPARATORI si VANZATORI de CARNE VIE, SANTAJ si nu in ultimul rand de ARME si TRADARE., Toate aceste indeletniciri, apucaturi MAFIOTE, OCCIDENTALE pana in 1989 au fost STRAINE Romaniei si POPORULUI Roman., Iata ca astazi au devenit OCUPATIE DE BAZA in special pentru Tinerii de-la 23-24 ani pana la cei care in 1989 aveau 9-10 ani,. Iata ca astazi suntem din nou ca in 40 amenintati de unele interventii militare si ca raspuns la aceste amenintari Romania trebue inarmata pana in dinti cu scuturi si rachete americane ,tancuri, blindate si logistica militara adusa in urma cotropirilor din Irak, Avganistan, Cosovo, Iugoslavia si din toata lumea de unde americanii au lasat in urma numai morti si suferinta., Este adevarat ca Romania a ajuns cea mai DEPRAVATA colonie sud-americana perzandu-si prin tradare INDEPENDENTA si SUVERANITATEA dar totusi din cei 688 manechine de PARLAMENTARI poate se vor gasi 10- 20 de personalitati care sa mai tina l a PATRIA lor care a fost aparata cu furca si coasa, ghioaga si maciuca, arcul si sulita,pusca si tunul si nu in ultim rand cu pieptul de DAC si de ROMAN., Traim vremuri GRELE si daca PARLAMENTUL nu devine FOTA CONDUCATOARE in ROMANIA in cel mult 10- 15 ani poporul roman si romania vor dispare din randul tarilor lumei., Eu ma intrb de zeci de ori pe zi unde este TARA LIBERA si INDEPENDENTA de pana in 1989 pe care a lasatr-o Nic. Ceausecu pentru posteritate cand a aost supus unui pluton de executie in fata careia a rostitca; Isi da viata pentru libertatea si fericirea poporului ,unde fiecare membru al societatii a avut un loc de munca, locuinta, libertate deplina in Romania, securitate individuala si nationala,concedii de odihna in toata romania,si ca tot ce este bogatie a solului, subsolului,apei si mediului, apartine NUMAI si NUMAI POPORULUI ROMAN., A fost si va RAMANE pentru cine l-a cunoscut cel mai mare PATRIOT dupa Constantin BRANCOVEANU,si Mr.ANTONESCU . Afost iubit de toata strainatatea fiindca a LUPTAT NUMAI SI NUMAI PENTRU =P A C E = si dreptul tuturor popoarelor de asi rezolva singure DESTINUL , fara nici o interventie militara,. Sincer sa fiu nu ne trebue amament american si nici trupe straine ca astazi si asa noi murim de FOAME.