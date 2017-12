SUA, ”extraordinar de îngrijorate de viitorul monedei euro”

”SUA sunt extraordinar de îngrijorate de viitorul euro, a declarat şeful Statului Major Interarme, generalul Martin Dempsey, evocând riscurile pe care le-ar presupune o explozie a uniunii monetare europene pentru America şi amintind importanţa comerţului dintre Europa şi SUA. Armata americană este angajată într-o revizuire a strategiei sale, pentru a se adapta tăierilor bugetare menite să reducă deficitul bugetar al SUA. Şeful Statului Major Interarme, principalul consilier militar al preşedintelui Barack Obama, şi-a exprimat opinia cu privire la viitorul euro în timp ce trecea în revistă riscurile strategice ridicate de diferitele regiuni ale lumii. Potrivit lui, ”Zona Euro este un mare pericol”. ”Ştiu că cele 17 membre ale Zonei Euro au adoptat măsuri pentru a-şi alinia şi supraveghea mai bine politica bugetară, dar este incert, cel puţin din punctul meu de vedere, că acest lucru va fi suficient”, a apreciat generalul Dempsey, care a recunoscut totuşi că nu este un specialist în macroeconomie. Cele 17 ţări din Zona Euro şi toate celelalte ţări membre UE, cu excepţia Marii Britanii, s-au pus de acord asupra întăririi substanţiale a disciplinei bugetare a Zonei Euro şi pentru a negocia un pact bugetar, o nouă regulă bugetară europeană, care să fie transpusă în legislaţiile naţionale.

Senatorii republicani din SUA au introdus, vineri, o propunere de lege pentru a suprima 100 de miliarde de dolari pe care Washingtonul i-a pus dispoziţia FMI pentru a-şi mări resursele. No More IMF Bailouts Act, lege pentru a nu mai fi salvare de la FMI, ar abroga dispoziţia bugetară adoptată în 2009, ce a permis SUA să contribuie cu o parte la resursele de împrumut ale FMI cu 100 de miliarde de dolari şi cu cealaltă să îşi majoreze capitalul cu până la opt miliarde. Ea ar forţa Guvernul american să se opună oricărei plăţi din partea FMI către o ţară a UE, SUA având drept de veto în cadrul fondului. Dispoziţia nu are nicio şansă de a fi promulgată, presupunând că ea ar fi votată de cele două camere ale Congresului, preşedintele Barack Obama îi va opune cu siguranţă veto. SUA şi-au dat asentimentul pentru plata a 2,2 miliarde de euro Greciei, deşi FMI nu consideră datoria Atenei viabilă decât dacă sectorul privat îi va şterge o sută de miliarde de euro, ceea ce rămâne încă de negociat.

PREVIZIUNI ARABE ”Este puţin probabil ca Fondul Monetar Arab (AMF) să poată oferi asistenţă financiară ţărilor din Zona Euro”, a sugerat, ieri, directorul general şi preşedinte al consiliului de administraţie al AMF, Al Jassim Mannai, vorbind la o reuniune regională a bancherilor arabi, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU). ”În mod prioritar ne propunem să oferim asistenţă ţărilor afectate de protestele care au cuprins lumea arabă de la începutul acestui an. În plus, preţul la petrol ar putea să scadă, din cauza încetinirii creşterii economice. În acest context, eu nu văd cum arabii ar putea să vină în ajutor Europei”, a spus el. Cu toate acestea, Al Jassim Mannai a indicat că monarhiile bogate din Golf oferă, adeseori, asistenţă financiară pe o bază bilaterală şi, potenţial, ar putea să acorde ajutor financiar ţărilor din UE afectate de criza datoriei. Însă nicio ţară din Golf nu şi-a asumat, până acum, un angajament concret faţă de Europa, nici prin intermediul FMI, nici via UE, a adăugat el. Anul trecut, AMF a acordat împrumuturi Iordaniei, Marocului şi Yemenului, în valoare de 548 milioane de dolari, cel mai mare volum de împrumuturi din ultimii 20 de ani. Suma totală a creditelor acordate ţărilor din regiune totaliza şase miliarde de dolari la sfârşitul anului 2010.