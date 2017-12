Sub media europeană la consumul de droguri

Unul din zece tineri în vârstă de16 ani a consumat cel puţin o dată stupefiante, potrivit unui studiu realizat în ţara noastră în anul 2011. Deşi media adolescenţilor care au folosit droguri se situează sub cea europeană (18%), specialiştii au remarcat o creştere a prevalenţei consumului de substanţe interzise de-a lungul vieţii - 10% în 2011, faţă de 5% în 2007 - potrivit studiului naţional în şcoli privind consumul de ţigări, droguri şi alcool (ESPAD). Pentru cea mai recentă cercetare de acest gen s-au luat în considerare adolescenţii născuţi în anul 1995, eşantionul fiind de 2.770 de elevi (dintre care 1.279 băieţi şi 1.491 fete). Totodată, 7% dintre tinerii intervievaţi au consumat cannabis sau haşiş, în creştere faţă de anul 2007 (4%), 2003 (3%) şi anul 1999 (1%), fiind însă sub media calculată pentru ţările participante la studiu (17%). Consumul de substanţe inhalante înregistrează o pondere de 7% în rândul adolescenţilor, în creştere faţă de anul 2007 (4%), 2003 (2%) şi anul 1999 (1%), situându-se sub media ţărilor participante la studiu (9%). Cu un procent sub media europeană se situează prevalenţa consumului de-a lungul vieţii de amfetamine (2% faţă de 3% la nivel european), de ecstasy (2% faţă de 3% la nivel european), crack (1% faţă de 2% la nivel european) şi ciuperci halucinogene (1% faţă de 2% la nivel european). (R.M.)