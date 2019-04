Sub privirile lui Rivaldo, Viitorul se poate apropia la un punct de Craiova

Etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal programează sâmbătă seară, de la ora 21.30, pe terenul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, întâlnirea dintre FC Viitorul Constanța (locul 4, 26p) și Universitatea Craiova (locul 3, 30p), un duel extrem de important în lupta pentru podium. Jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi vor să obțină încă o victorie în fața oltenilor, după cea din Cupa României, pentru a se apropia la un singur punct de poziția a treia.

„Normal că e şi ambiţia noastră puţin, să câştigăm acasă. Aşa cum a fost şi la Craiova, nu câştigasem pe acel stadion şi am făcut-o în cupă. Suntem pregătiţi pentru orice şi suntem conectaţi să luăm toate cele trei puncte. Suntem într-o pasă foarte bună, trebuie să profităm de ea. Putem să terminăm şi sezonul acesta cu un trofeu şi să ne îndeplinim şi obiectivul în play-off. Suntem aproape să le îndeplinim pe ambele, trebuie să rămânem concentraţi şi eu voi rămâne sută la sută concentrat pe ce am de făcut. Nu cred că se pune problema să îmi stea capul la alte chestii în afară de fotbal” - Ianis Hagi, căpitan Viitorul.

„Cred că nu contează cine începe, dacă toţi ştim conceptul şi respectăm ce ne spune antrenorul. Craiova este o echipă puternică, experimentată, dar am arătat la ei că știm ce trebuie să facem, ştim să ne luptăm cu ei şi cred că am demonstrat acolo (n.r. - în meciul din Cupa României) că suntem o echipă foarte bună şi noi. Ne dorim să scoatem cât mai multe puncte în aceste etape rămase. Victoriile aduc încredere” - Bogdan Ţîru.

„Meci de campionat, acasă, unde ne dorim cele trei puncte. Nu există altceva. Obiectivul nostru e acesta, să luăm cele trei puncte. Să jucăm un fotbal competitiv, deschis, pentru că adversarul e la fel de bun, adversarul îşi doreşte să joace, să se impună şi să comande ritmul şi intensitatea jocului. Acelaşi lucru ne dorim şi noi. Va fi un meci, cred eu, iar la fel de bun, nu ştiu câte reuşite vor fi, dar un meci foarte bun. Ne dorim cele trei puncte, suntem în formă, încrezători. Ştim că va fi foarte greu, dar vrem aceste trei puncte care ne-ar aduce în clasament aproape de ei, care ne-ar da o şansă şi nouă la locul trei. Vrem să păstrăm prestaţiile bune pe care le-am avut în ultima perioadă. Am arătat că toate deciziile pe care le-am luat săptămâna trecută au fost foarte bune, am folosit tot lotul, avem un lot echilibrat, un lot valoros, cu multe alternative şi lucrul acesta ne bucură. Greu pe cine las în afara lotului” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

RIVALDO, PREZENT LA ANTRENAMENTUL DE VINERI SEARĂ AL VIITORULUI

Partida de sâmbătă seară va fi urmărită şi de fostul mare internaţional brazilian Rivaldo, campion mondial în 2002, tatăl lui Rivaldinho venind special la meci pentru a urmări jocul Viitorului în confruntarea cu Universitatea Craiova, sperând ca fiul său, în cazul în care va fi trimis în teren, să evolueze cât mai bine.

Rezultate -

Vineri, 12 aprilie

Concordia Chiajna - Dunărea Călăraşi 3-0 (Dobrosavlevici 27-autogol, A. Marc 45+1, Nivaldo 69) - play-out

CSM Politehnica Iaşi - Dinamo Bucureşti 0-1 (D. Nistor 52-pen.) - play-out

Programul celorlalte partide -

Sâmbătă, 13 aprilie

ora 18.30: FC Botoşani - FC Hermannstadt (play-out)

ora 21.30: FC VIITORUL - Universitatea Craiova (play-off)

Duminică, 14 aprilie

ora 18.00: FC Voluntari - Gaz Metan Mediaş (play-out)

ora 21.00: CFR Cluj - FCSB (play-off)

Luni, 15 aprilie

ora 21.00: Sepsi Sf. Gheorghe - Astra Giurgiu (play-off)

Întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV.

Clasament play-off: 1. CFR 37p (golaveraj: 5-1), 2. FCSB 34p (8-4), 3. Craiova 30p (4-3), 4. VIITORUL 26p (6-3), 5. Astra 21p (1-8), 6. Sepsi 20p (1-6). Prima clasată va evolua în UEFA Champions League, iar formaţiile de pe locurile 2 și 3 se vor califica în UEFA Europa League.

Clasament play-out: 7. Dinamo 28p (golaveraj: 10-4), 8. Gaz Metan 28p (8-2), 9. Poli Iaşi 23p (4-6), 10. Voluntari 21p (7-3), 11. FC Botoşani 19p (2-6), 12. Hermannstadt 17p (2-7), 13. Dunărea 16p (4-9), 14. Chiajna 14p (8-7). Echipa de pe locul 13 va disputa un baraj cu ocupanta locului 3 din Liga a 2-a. Ultimele două clasate vor retrograda.