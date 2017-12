Subfinanţarea Educaţiei

Statul a cheltuit în ultimii patru ani 480 de milioane de euro pentru finanţarea celor peste 200.000 de elevi care au dat examenul de bacalaureat în 2011, însă rezultatele parţiale privind rata de promovabilitate (de sub 50%) arată că jumătate din bani au fost cheltuiţi degeaba. Din bugetul alocat Ministerului Educaţiei se cheltuiesc, în medie, câte 600 de euro pe an pentru fiecare elev de liceu, majoritatea banilor (peste 80%) fiind folosiţi pentru plata salariilor celor 60.000 de profesori de liceu, iar restul pentru achiziţia de manuale, mobilier şcolar sau pentru programe de burse. Sumele alocate de Ministerul Educaţiei pentru finanţările elevilor sunt printre cele mai mici din Europa. Statisticile realizate la nivelul anului 2006 arătau că finanţările per elev ajungeau la aproape 8.000 de dolari pe an în Germania, Slovenia sau Spania, în timp ce, în Polonia, Guvernul alocă aproape 4.000 de dolari pe an pentru un elev.